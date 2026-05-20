El cineasta y escritor Carlos D. Lechuga presenta en Córdoba 'Perro cubano', donde cuenta su experiencia migratoria

El libro ganador de la más reciente convocatoria del Premio Kafka de Ensayo, Perro cubano, ha sido presentado en Córdoba este miércoles en la librería Ostín Macho (C/ Duque de Fernán Núñez, 1), de la mano de su autor, el cineasta y escritor cubano Carlos D. Lechuga.

Lechuga reside en Madrid desde 2023 y en la presentación estará acompañado por el crítico Enrique Benítez Palma. En su libro, el autor escribe sobre su propio proceso migratorio, no muy diferente al de otros muchos cubanos.

"Este libro cuenta, en primera persona, las experiencias de un emigrante en un Madrid donde tropieza con dificultades para encontrar un empleo estable, además de sentirse como un marginal", dijo Ernesto Menéndez Conde, uno de los tres miembros del jurado del Premio Kafka, un galardón convocado por la plataforma InCUBAdora.

Presentación del libro 'Perro cubano' en la librería Ostin Macho de Córdoba. / CÓRDOBA

El autor ha confesado que durante ese tiempo de desarraigo y de inestabilidad laboral, escribir fue para él "un refugio", ya que la escritura le alejaba de esa sensación de ansiedad, de hambre y de tristeza por estar lejos de su familia".

Ganador de la Biznaga de Plata a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de Málaga de 2013, con Melaza, la carrera cinematográfica del escritor incluye obras como Generación, Vicenta B. y la polémica Santa y Andrés. Tanto Melaza como Santo y Andrés se pueden ver ya en la plataforma Filmin.

En cuanto a su producción literaria, destacan títulos como En brazos de la mujer casada, Fuera de cuadro y "i Santa, ni Andrés. Entre sus libros más recientes podemos citar Sórdida tropical o Esta es tu casa, Fidel. Memorias de un nieto de la Revolución, que tuvo un gran éxito entre la comunidad cubana residente en España.