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Cultura en Córdoba

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Miguel Agudo publica su nueva novela ‘El sueño de Pyrmont Sanglier’

El libro, publicado por la editorial Cántico, se ha presentado este miércoles en la sede de UCOCultura en el marco de una nueva sesión del ciclo UCOEscritores

El profesor de la Universidad de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional Miguel Agudo, junto al músico y escritor Luis Medina y la pintora y escritora Mercedes Daza.

El profesor de la Universidad de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional Miguel Agudo, junto al músico y escritor Luis Medina y la pintora y escritora Mercedes Daza. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El profesor de la Universidad de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional Miguel Agudo acaba de publicar su nueva novela El sueño de Pyrmont Sanglier, una obra que se sitúa en la frontera entre el ensayo filosófico y la metaficción y que ofrece una miscelánea de microrrelatos y poética.

El libro, publicado por la Editorial Cántico, fue presentado ayer en la sede de UCOCultura de la Universidad de Córdoba en el marco de una nueva sesión del ciclo UCOEscritores, en un encuentro abierto a todas las personas interesadas en la literatura y la creación contemporánea y en el que el autor dialogó sobre su nueva obra junto al músico y escritor Luis Medina y la pintora y escritora Mercedes Daza. El acto, además, contó con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

La novela es una investigación disfrazada de ficción que literaturiza la realidad. Según recoge la sinopsis de la propia obra, la historia parte de una premisa singular: en 1994 el personaje de Mazz Ostry salió a pasear con su perro por las calles de Copenhague, pero nunca regresó. Treinta años después, sus restos aparecieron ordenados como un mosaico, junto a un mensaje en castellano que señalaba a un traductor español como el único capaz de revelar su obra al mundo.

Asistentes a la presentación.

Asistentes a la presentación. / CÓRDOBA

Se trata de una novela de ficción construida en capas narrativas donde la verdad y la identidad son sometidas a prueba. Desde su propia estructura se presenta como una "anti narrativa" en la que la identidad no es una línea recta, sino un conjunto de fragmentos que sólo la ilusión del "yo" intenta unificar. No se trata, en definitiva, de un libro convencional, sino de un artefacto literario que exige un lector activo y dispuesto a perderse en un laberinto de identidades y espejos, y que busca estimularlo a través de la literatura como un juego de construcción.

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Miguel Agudo Zamora (Córdoba, 1967) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, donde ha desarrollado su carrera profesional ejerciendo además diversos cargos de dirección. También ha ocupado puestos de responsabilidad en la Universidad Internacional de Andalucía y en el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía. Además de numerosas publicaciones en el ámbito jurídico es autor de los libros de poemas ‘Testigo de la luz’ y ‘La isla recién descubierta’; y del ensayo ‘Ciudadano Cero’. Agudo Zamora fue uno de los cinco redactores del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía.

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