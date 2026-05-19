El Patio de San Eulogio de Córdoba acoge la representación de 'El gran teatro del mundo' de Calderón de la Barca: fechas, horarios y precio de las entradas

El Cabildo Catedral de Córdoba organiza los próximos jueves 21 y viernes 22 de mayo la representación del auto sacramental El gran teatro del mundo, escrito por el insigne dramaturgo Calderón de la Barca, prolífico autor del Siglo de Oro español. Según explica el Cabildo en una nota de prensa, la obra se representará en el Patio de San Eulogio, ubicado en la calle Torrijos, 12. "Este espacio se transformará para acoger una obra maestra del Barroco en la que Calderón plantea magistralmente la vida como un escenario donde cada persona interpreta el papel que Dios le ha asignado", continúa el texto.

La representación correrá a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba (Producciones Teatro Par), bajo la cuidada dirección escénica de Antonio Barrios. Esta formación cuenta con una "dilatada y prestigiosa trayectoria en la recuperación y puesta en escena de los grandes textos del Siglo de Oro".

Una representación de la obra de Calderón de la Barca. / CÓRDOBA

Compromiso con la cultura y el patrimonio literario

Con esta iniciativa, el Cabildo Catedral "reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el arte y el patrimonio literario y espiritual que conforma nuestra historia".

Cartel de 'El gran teatro del mundo', de Calderón de la Barca, que se representa esta semana en Córdoba. / CÓRDOBA

El acceso a ambas funciones será de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto.