Llega el 7º festival 'Corazón del Cancionero' de Baena: todas las fechas y actividades

El Ayuntamiento de Baena, a través del Patronato de la Fundación Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena, ha presentado la séptima edición de Corazón del Cancionero, una iniciativa cultural que vuelve a convertir al municipio en epicentro de la música antigua, la poesía y la investigación en torno al histórico Cancionero de Baena.

Durante la comparecencia ante los medios, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y Manuel Cortés, presidenta y director de la fundación destacaron la apuesta del Consistorio por la difusión del patrimonio literario y musical de la localidad, así como el objetivo de consolidar este festival como una referencia dentro del panorama andaluz de la música antigua.

La presidenta del Patronato subrayó que la Fundación Juan Alfonso de Baena constituye “una apuesta más del Ayuntamiento por seguir difundiendo nuestra cultura milenaria” y puso en valor la singularidad del Cancionero de Baena, considerado una pieza única del patrimonio literario medieval español. En este sentido, destacó la importancia de vincular dicho legado con la música antigua para proyectar a Baena como “un referente de un festival de música antigua que no tenga parangón”.

Programación y actividades del festival

La programación oficial arrancará el próximo 18 de junio con la inauguración del cartel anunciador en la fachada del Ayuntamiento y la entrega de premios del IV certamen infantil de investigación Navegando en el Corazón del Cancionero, una actividad destinada a fomentar el conocimiento histórico entre las nuevas generaciones.

El director de la Fundación explicó que esta séptima edición combinará formación, investigación y espectáculos escénicos bajo la dirección de Aníbal Soriano Martín, articulando “un diálogo entre la tradición medieval y las expresiones artísticas contemporáneas”.

Entre las propuestas formativas destacan los talleres de poesía contemporánea y un nuevo taller de rap previsto para el 30 de junio, orientado especialmente al público joven y concebido como una reinterpretación de la poesía urbana inspirada en la esencia del Cancionero de Baena.

Asimismo, el Conservatorio Luis de Narváez acogerá los cursos Cancionero en tiempos modernos los días 22 y 29 de mayo, mientras que entre el 2 y el 5 de julio se desarrollarán los cursos de música antigua, impartidos por especialistas de prestigio internacional en disciplinas como viola de gamba, cuerda pulsada, flauta de pico y canto. Como novedad, las inscripciones podrán formalizarse a través de la nueva página web de la fundación.

La programación académica incluirá además una conferencia de la doctora Clara Bejarano sobre “Los sonidos de la corte de Carlos V en Andalucía tras la estela del Cancionero de Baena”.

El festival se desarrollará principalmente en la Casa de la Tercia, donde se celebrarán conciertos y representaciones teatrales. El 5 de junio tendrá lugar un concierto del alumnado del curso Cancionero en tiempos modernos, acompañado por jóvenes poetas locales.

El 27 de junio, el grupo musical Sine Nomine interpretará El caos y la melancolía, junto a los poetas Antonio Rodríguez Navas y Ángela Ortiz Párraga. Por su parte, el 30 de junio se celebrará el concierto de rap coordinado por Alfredo García Picasso, una de las principales novedades de esta edición.

Otra incorporación destacada será la participación de la Escuela Municipal de Teatro, que los días 2 y 3 de julio interpretará fragmentos de la obra Gozos, Cuitas y Enojos del Cancionero de Baena, de Juan Naveros, bajo la dirección de Cristóbal Pérez, como preludio a las actuaciones de Dura Sorte y Eduardo Paniagua.

La clausura del festival tendrá lugar el 5 de julio en la Casa de la Cultura con un concierto final protagonizado por alumnado y profesorado de los cursos de música antigua.

Desde la organización se ha realizado un llamamiento a vecinos, visitantes y medios de comunicación para participar en una programación que “sitúa a Baena como referente ineludible del estudio del humanismo y la música antigua en nuestro país”.

El acto concluyó con un agradecimiento expreso al Ayuntamiento de Baena y al Área de Cultura por su respaldo continuado a esta iniciativa cultural.