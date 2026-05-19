Juan Carlos Rubio recibe el Premio Talía a la mejor dirección de escena

El dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio recibió anoche el Premio Talía a la Mejor Dirección de Escena en la cuarta edición de estos galardones, cuya gala final tuvo lugar en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal de Madrid, gracias a Música para Hitler, la exitosa obra escrita junto a Yolanda García Serrano que recrea el exilio de Pau Casals tras la Guerra Civil Española.

Tan solo un mes después de alzarse con el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral, el director y dramaturgo montillano añadió un nuevo e importante reconocimiento a una trayectoria ampliamente respaldada por los profesionales de las artes escénicas. Y es que la Academia de las Artes Escénicas de España distinguió al creador montillano por su trabajo al frente de una producción centrada en uno de los episodios más complejos de la vida del célebre violonchelista catalán, obligado a abandonar España y establecerse en el sur de Francia después de la contienda civil.

Un emocionado Juan Carlos Rubio agradece el respaldo de la profesión

Durante su intervención tras recoger el galardón, un emocionado Juan Carlos Rubio agradeció el respaldo recibido por parte de la profesión y quiso compartir el reconocimiento con quienes han acompañado el recorrido de Música para Hitler. El dramaturgo tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeros de profesión y de reconocimiento hacia los demás nominados en la categoría de Mejor Dirección de Escena.

Así, el creador montillano recordó el papel del jurado, de los intérpretes y del equipo creativo y productor que han sostenido la obra durante su recorrido por los escenarios españoles. "Estar aquí ya como finalista era un superpremio", reconoció, antes de agradecer el trabajo de "esos actores que encima de este escenario y en otros escenarios de España han representado Música para Hitler durante un año y medio". De igual modo, el dramaturgo reconoció la aportación de todo el equipo creativo y artístico, a los productores y, cómo no, de Yolanda García Serrano, coautora de la obra.

Amplía un historial de reconocimientos

La obra continúa ampliando así un historial de reconocimientos al que se sumó el pasado 16 de mayo el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.