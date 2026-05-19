El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado la decimotercera edición del Festival de Teatro Municipal de Santaella, que arranca el 29 de mayo y finaliza el 28 de junio, con la primera de las nueve obras que completan la programación este año. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, a través del programa ‘Somos pueblo, somos cultura’ y del ayuntamiento de Santaella.

El delegado del área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha recalcado “la implicación del todo el pueblo de Santaella y de las pedanías, las aldeas de Montiela y el Fontanar en la celebración de este festival”, explica la Diputación en una noa de prensa.

Un teatro "muy vivo en la provincia"

Asimismo, Duque ha señalado que “el teatro está muy vivo en la provincia de Córdoba, tenemos muchas localidades en las que se representan teatros populares y donde todo el pueblo se implica con obras clásicas como Fuenteovejuna, La vaquera de la Finojosa o El Halcón y la columna, entre otras”.

El Festival de Teatro de Santaella acogerá la representación de nueve obras entre el 29 de mayo y el 28 de junio. / CÓRDOBA

En la presentación, la alcaldesa de Santaella, María Dolores Doblas, ha señalado que “un año más seguimos apostando por el teatro, por una forma de participación más representativa para todo nuestro pueblo, desde adolescentes, niños, adultos, jóvenes, con una implicación muy importante”. Además, ha agradecido el trabajo que realiza la empresa ‘Teatrados’, con sus directores Manuel Márquez y Sergio Cruz al frente, en la Escuela Municipal de Teatro.

Un total de 120 alumnos participantes

Por su parte, Manuel Márquez ha destacado “la participación de 120 alumnos, con edades que van desde los 4 años hasta los 70 y la repercusión que tiene en el pueblo y la comarca la celebración de este festival”.

Asimismo, Márquez ha señalado que “el objetivo es acercar el teatro a todas las personas independientemente de la base cultural, porque el teatro es una de las artes más completas que conocemos, hace que cualquier persona con las capacidades que tenga sea capaz de superar retos, miedos, se fomenta la lectura, la participación activa y hace que todo el mundo trabaje en post de un objetivo que es el estreno de la obra”.

Programación

Del 29 de mayo al 28 de junio, sobre el escenario de la Casa del Ciudadano de Santaella, se representarán nueve historias únicas e irrepetibles, algunas adaptaciones clásicas y otras de creación propia de los directores del festival. Los temas de las obras son tan variados como el trabajo en equipo, la familia, la inclusión, la salud mental, el empoderamiento femenino, la deportividad.

Las obras que se van a llevar a escena son K-Pop. La Batalla, Grupo Junior (29 mayo) Los cuentos del tito Manolito (30 mayo), Revuelta en la granja (31 de mayo), Escuela Abracadabra (5 de junio), El collar de Tutankamón (6 y 7 de junio), El flautista de Hamelín (12 de junio), La zapatera prodigiosa (13 y 14 de junio), Toc toc (20 y 21 de junio) y El club de-Lirio (26 y 27 de junio).

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La entrada a este abanico de espectáculos, resultado final del trabajo realizado durante meses en la Escuela Municipal de Teatro, será de 3 euros y se podrá adquirir el mismo día de la representación en la Casa del Ciudadano.