Convocado el 13º Premio de Poesía Juana Castro: requisitos y plazo para presentarse

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, ha convocado el 13º Premio de Poesía Juana Castro 2026, un certamen consolidado en el panorama literario nacional que tiene como objetivo fomentar la creación poética y reconocer la trayectoria de la escritora jarota Juana Castro, referente de la poesía española contemporánea y defensora de los valores humanos y la igualdad.

Requisitos, plazo y premios

El premio está abierto a autores y autoras de cualquier procedencia que presenten obras inéditas escritas en lengua española y que no hayan sido premiadas anteriormente ni se encuentren pendientes de fallo en otros concursos. Las obras deberán tener una extensión comprendida entre 400 y 800 versos y podrán abordar temática libre, aunque el jurado valorará especialmente aquellos trabajos que promuevan valores humanísticos como el respeto, la honestidad, la empatía, la ecología o la no violencia.

La convocatoria contempla dos modalidades de presentación: electrónica, mediante el envío de la documentación requerida al correo oficial del certamen, y física, a través de correo postal dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. El certamen cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, además de un galardón conmemorativo. La obra ganadora será publicada por la Editorial Renacimiento con una tirada inicial de 800 ejemplares.

El jurado estará presidido por el alcalde de Villanueva de Córdoba o por la persona en quien delegue, y contará con la participación de la propia Juana Castro, representantes del ámbito literario y de la Editorial Renacimiento, así como destacadas personalidades de la literatura española.

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El fallo del premio y el acto oficial de entrega tendrán lugar en noviembre de 2026 en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, en una ceremonia pública concebida como un gran acontecimiento cultural para el municipio.