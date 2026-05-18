Francisco Gordón presenta en Córdoba su libro sobre la historia menos conocida de la tauromaquia

La tauromaquia también se cuenta a través de sus historias más o menos olvidadas, curiosidades y anécdotas alrededor de la fiesta y el mundo del toro. El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha acogido este lunes la presentación del libro Eso no estaba en mi libro de Historia de la Tauromaquia, obra del abogado y especialista en derecho taurino Francisco Gordón Suárez, publicada por la editorial Almuzara.

El acto ha reunido a representantes del mundo cultural y taurino en torno a una obra que se adentra en la parte menos conocida de la historia de la tauromaquia.

Muchísima asistencia a la presentación del libro de Francisco Gordón en el Círculo de la Amistad, acompañado por Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia; Domingo Delgado de la Cámara, escritor y crítico taurino; Manuel Vázquez, presidente de El Castoreño; y Antonio Cuesta, editor de Almuzara. / Víctor Castro

Un recorrido por curiosidades y personajes taurinos

El libro recoge historias reales, documentadas y poco conocidas sobre el mundo del toro, más allá de las grandes faenas, los nombres legendarios o los episodios más populares. La obra aborda la huella que la tauromaquia ha dejado en la tradición, la vida social y la memoria colectiva de distintas generaciones.

Francisco Gordón Suárez, abogado, articulista y conferenciante, es una figura estrechamente vinculada a las tradiciones cordobesas y al ámbito taurino. Actualmente coordina la Fundación Toro de Lidia en Córdoba, forma parte de la Unión de Bibliófilos Taurinos y ha sido presidente de la Escuela de Tauromaquia de Córdoba.

Participación de referentes del mundo taurino

En la presentación estaba prevista la intervención de Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia; Domingo Delgado de la Cámara, escritor y crítico taurino; Manuel Vázquez, presidente de El Castoreño; Antonio Cuesta, editor de Almuzara; y el propio autor, Francisco Gordón Suárez.

La cita ha estado dirigida tanto a aficionados como a lectores interesados en acercarse a la tauromaquia en Córdoba desde una perspectiva histórica y literaria, con el atractivo de las grandes historias poco contadas.