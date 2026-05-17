Cultura
El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba soluciones para que los cines de verano funcionen este 2026
El socialista ha afirmado "que no es problema de dinero" y critica que se subvencionen otras iniciativas privadas
Europa Press
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, soluciones para que los cines de verano también funcionen este año.
Hurtado critica que Bellido y su Gobierno "estén de brazos cruzados, esperando que un privado les solucione el problema", que sería para Córdoba que este año no abrieran las puertas los cines de verano, según ha informado el partido en una nota.
El socialista ha afirmado "que no es problema de dinero", puesto que el Ayuntamiento va a subvencionar con 1,2 millones de euros a los empresarios del Córdoba Live y del Califas Fest.
Para Hurtado, "el verano está a la vuelta de la esquina y no hay garantías de que los cines de verano tengan programación este año". Además, ha pedido una "solución transitoria" para este año, llegando a un acuerdo económico con el promotor de Coliseo San Andrés y con los propietarios de los Cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, que son los herederos de Martín Cañuelo, para que los pongan en funcionamiento este verano.
"Tendríamos por delante todo un año para abordar una solución definitiva, que pasen a ser propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, quien a través del IMAE y en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, garanticen su programación, conservación y mantenimiento", ha comentado para concluir que "si este año los cines de verano no funcionan en Córdoba será culpa de Bellido".
Asimismo, ha indicado que si no reciben subvenciones es porque los empresarios y propietarios de los cines de verano no forman parte del círculo de "amiguetes" del primer edil: "Esa es la principal razón para Bellido y su gobierno permanezcan de brazos cruzados".
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- Aparatoso accidente en Fátima: un coche arrolla a un hombre y se empotra contra un escaparate
- El jurado ya ha elegido a los mejores Patios de Córdoba: Estos son los ganadores en la edición de 2026
- Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social