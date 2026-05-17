El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba soluciones para que los cines de verano funcionen este 2026

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, soluciones para que los cines de verano también funcionen este año.

Hurtado critica que Bellido y su Gobierno "estén de brazos cruzados, esperando que un privado les solucione el problema", que sería para Córdoba que este año no abrieran las puertas los cines de verano, según ha informado el partido en una nota.

El socialista ha afirmado "que no es problema de dinero", puesto que el Ayuntamiento va a subvencionar con 1,2 millones de euros a los empresarios del Córdoba Live y del Califas Fest.

Para Hurtado, "el verano está a la vuelta de la esquina y no hay garantías de que los cines de verano tengan programación este año". Además, ha pedido una "solución transitoria" para este año, llegando a un acuerdo económico con el promotor de Coliseo San Andrés y con los propietarios de los Cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, que son los herederos de Martín Cañuelo, para que los pongan en funcionamiento este verano.

"Tendríamos por delante todo un año para abordar una solución definitiva, que pasen a ser propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, quien a través del IMAE y en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, garanticen su programación, conservación y mantenimiento", ha comentado para concluir que "si este año los cines de verano no funcionan en Córdoba será culpa de Bellido".

Asimismo, ha indicado que si no reciben subvenciones es porque los empresarios y propietarios de los cines de verano no forman parte del círculo de "amiguetes" del primer edil: "Esa es la principal razón para Bellido y su gobierno permanezcan de brazos cruzados".