El Ateneo de Córdoba clausura su proyecto poético en Mercado Victoria con un encuentro de jóvenes talentos

El Ateneo de Córdoba culminará el próximo 19 de mayo un proyecto novedoso en la ciudad ideado para crear un punto de encuentro para los poetas cordobeses. Según informa la junta directiva, se trata de una iniciativa "surgida para poner en valor la poesía y a los poetas vinculados a la institución, que han aportado músculo durante décadas al Ateneo".

El proyecto diseñado por Carmen del Río, vicepresidenta de la institución vinculada las artes escénicas, y coorganizado con José Antonio Fernández -responsable de poesía en el Ateneo-, llegará a su fin el próximo 19 de mayo a las 20 horas con una jornada dedicada a los poetas emergentes de la ciudad.

La sala Invernadero del Mercado Victoria recibirá a Antonio José Muñoz Béjar, Beta Doe, Victoria García Gómez, Ignacio Alba Degallón, María Ruiz Herruzo y Marta Sánchez Jiménez-Valiente para un encuentro con recital poético incluido de estos jóvenes valores que están apostando fuerte por el género.

Alfredo Jurado recita unos poemas en el homenaje a Matilde Cabello. / CÓRDOBA

Desde el pasado mes de febrero, se han sucedido una serie de homenajes a Pilar Sanabria, Fernando Sánchez Mayo, Matilde Cabello y Alfredo Jurado, "poetas relevantes de la ciudad con una magnífica trayectoria como se ha testimoniado en cada sesión programada, por el éxito de participación y colaboraciones". En todas las sesiones, ha estado presente la figura del poeta, filósofo y flamencólogo fallecido hace unos meses Antonio Flores, tan recordado y añorado por la comunidad ateneísta.

En el acto del día 19, el presidente del Ateneo, Federico Roca de Torres, y otros poetas reconocidos entregarán una serie de diplomas de participación que los vinculará al Ateneo de Córdoba tras lo cual se celebrará un cóctel de convivencia. También se repartirán los cartelones nominativos exhibidos en Mercado Victoria durante estos meses, "un bonito recuerdo que contiene la fotografía y textos originales de cada uno delos homenajeados diseñados por el ateneísta Antonio Cañadillas".