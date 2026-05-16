Los Museos de Córdoba celebran su día grande con visitas guiadas, juegos y música: "Queremos atraer a otros públicos"

Córdoba va a celebrar durante varias jornadas el Día Internacional de los Museos que se conmemora el próximo lunes 18 de mayo. Al ser lunes, los museos cierran y por eso se han adelantado las actividades. Este sábado, el Museo Taurino y el Museo Julio Romero de Torres, dependientes del Ayuntamiento de Córdoba, han preparado una serie de visitas guiadas por la mañana siguiendo el eslogan de este año: "Museos uniendo un mundo dividido". Con ese leit motiv de fondo, en el de Julio Romero, Violeta Guisado y Nicoli Braga han intentado que la gente conozca el museo "desde el patio, para que tengan una visión general de las obras más destacadas y unas pinceladas de historia de este museo y de los retos a futuro, como la sostenibilidad, la necesidad de amenizar y actualizar un museo abierto desde 1931 o la importancia de la musealización de la casa del pintor, que puede cambiar el tipo de visita a las instalaciones".

Visita guiada al Museo de Julio Romero de Torres. / Manuel Murillo

El objetivo de los museos en este momento es "acercar los museos a la sociedad, atraer a otros públicos ofreciendo propuestas de distintas perspectivas". Después de las visitas, ha tenido lugar un interesante taller titulado Mantones y sombras donde los asistentes han recibido unas nociones sobre el simbolismo de Julio Romero y tras un rato para la observación de los símbolos, como el sombrero cordobés, el paisaje, las sillas... han tenido material de dibujo con el que reinterpretar esos símbolos a su manera. En el Museo Taurino, además de las visitas guiadas, de forma excepcional y hasta agotar existencias, se han regalado tableros del juego de la oca y parchís con los cinco califas del toreo. Además, en el patio central ha tenido lugar un concierto de guitarra clásica a cargo de Manuel Torres Ruiz que, con el título La guitarra sin género, ha interpretado obras de compositores y compositoras de Iberoamérica.

Este domingo, el Museo de Bellas Artes acogerá un espectáculo de danza contemporánea a las 12 horas a cargo de Nene Álvarez mientras que en el Museo Julio Romero de Torres, a las 10.30 horas, se celebrará la actividad Música y pintura, un recital con violonchelo a cargo de la joven violonchelista Raquel Rivera-Novillo, que interpretará obras de Bach, Sollima y Marais.

Además, el martes próximo, ambos museos estarán abiertos de forma gratuita. En el caso del Julio Romero, las guías ofrecerán explicaciones a lo largo del día de obras concretas del museo que no son las más conocidas para que los visitantes conozcan con algo más de profundidad al pintor referente de Córdoba.

Actividad familiar en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. / Manuel Murillo

Al otro lado del patio, el Museo de Bellas Artes, dependiente de la Junta de Andalucía, ha celebrado el Día de los Museos en compañía de padres, niños, abuelos que han acudido para participar en las actividades propuestas. En concreto, una especie de cuentacuentos de algunos pasajes de Marina, la niña que olvidó los colores, una historia protagonizada por la restauradora de un museo que recuerda a Alicia en el país de las maravillas y Una noche en el museo ya que en ella todo cobra vida. A partir de ahí, el museo ha propuesto una serie de juegos como Hundir la flota, en el que han tenido que buscar en los cuadros la isla donde se refugia un náufrago, detectar las cinco diferencias entre una fotografía y un cuadro real o encontrar los personajes del cuento en las obras de arte del museo.

No son las únicas actividades, Medina Azahara también ha ofrecido visitas temáticas durante este sábado para explicar el papel de los museos y los conjuntos culturales a la hora de difundir los fondos materiales y la transmisión del conocimiento.