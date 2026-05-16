Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba CF-AlbaceteCarteles AmbrosioUME Cerro MurianoEl CordobésFin de campaña 17MToldos FeriaPatios, Rincones y RejasPatios de CórdobaRadares Lucena y Puente GenilSemana del Olivo MontoroGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Al margen

'Hugo 24'

La cinta vuela alto gracias al buen hacer de su director y la pareja de actores que llevan la voz cantante, desprendiendo una incuestionable química entre ellos

Imagen de la película 'Hugo 24'.

Imagen de la película 'Hugo 24'. / Claudia Campoamor / EFE

Manuel Ángel Jiménez

Manuel Ángel Jiménez

Segundo largometraje, después de Libélulas (2022), escrito y dirigido por Luc Knowles. Fue presentado en la última edición del Festival de Málaga, fuera de concurso, y se estrena ahora como una de las propuestas más interesantes de la cartelera cinematográfica actual. Su protagonista -interpretado con excelente naturalidad y sentimiento por el cantante (suyo es uno de los temas musicales que aparece en el último tramo del filme, Chico raro) y actor Arón Piper- es un joven en apuros, que cumple veinticuatro años y que cuenta con un día para solucionar sus problemas; entre otros, conseguir la cantidad económica necesaria para que no lo echen a él y su hermana (estupenda Marta Etura) de la casa en la que viven desde que su padre desapareció de sus vidas y su madre fue encarcelada por tráfico de drogas. Y, para ello, contará con la ayuda de su colega más cercano, el personaje que encarna, con la suficiente gracia y desparpajo, Marco Cáceres. El reparto lo completan Greta Fernández y Javier Pereira, en papeles más secundarios, aunque tan necesarios.

El filme está construido con inteligencia y sensibilidad, con cierta apariencia de estilo documental y social, poniendo la problemática de la vivienda en primer plano, con una ciudad como Madrid en la que podemos encontrarnos con otros paisajes urbanos diferentes a los mostrados habitualmente. Una ciudad cuyos edificios se hunden, con torres que se vienen abajo, como metáfora del mundo en que vive el personaje y su clase social, tan alejada de conseguir un trabajo y una vivienda digna. Aunque haya algún que otro incidente previsible en la escritura de guion, el relato mantiene interesado al espectador en la peripecia que llevará al protagonista a buscar un futuro, mientras resuelve un presente de lo más complicado. Se pueden ver ecos del cine de Daniel Guzmán y otros directores comprometidos con esta sociedad tan áspera y cruel con muchos de sus habitantes.

Noticias relacionadas

La cinta vuela alto gracias al buen hacer de su director y la pareja de actores que llevan la voz cantante, desprendiendo una incuestionable química entre ellos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
  2. Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
  3. Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo
  4. Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: el Pleno aprueba la modificación de PGOU que traerá grandes cambios en las futuras viviendas
  5. El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
  6. La Junta tramita expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y las urbanizaciones de la Sierra
  7. Las opciones del Córdoba CF de alcanzar el ‘play off’ llegan hasta el 5,25%
  8. Ambrosio denuncia los carteles electorales 'fake' del PSOE ante la Junta Electoral de Córdoba y exige que se investiguen las grabaciones de videovigilancia y tráfico

647.577 votantes deciden el 17M en Córdoba: una campaña marcada por Adamuz, con 12 escaños en juego y el último clave en el aire

647.577 votantes deciden el 17M en Córdoba: una campaña marcada por Adamuz, con 12 escaños en juego y el último clave en el aire

La política contra la vivienda

Hernán, ratas y orgullo

Los ecologistas reclaman más árboles y un "uso inteligente" del agua para combatir el cambio climático

Los ecologistas reclaman más árboles y un "uso inteligente" del agua para combatir el cambio climático

El tiempo que nos espera en Córdoba a final de siglo: cinco grados más de media y casi tres meses seguidos de noches tropicales

El tiempo que nos espera en Córdoba a final de siglo: cinco grados más de media y casi tres meses seguidos de noches tropicales

Francisco Gordón, abogado y coordinador de la Fundación Toro de Lidia en Córdoba

Francisco Gordón, abogado y especialista en derecho taurino: "La tauromaquia la han intentado prohibir hasta los papas, y afortunadamente no lo han conseguido"

Francisco Gordón, abogado y especialista en derecho taurino: "La tauromaquia la han intentado prohibir hasta los papas, y afortunadamente no lo han conseguido"

¿Cuánto cuesta sacarse el carnet de conducir en Córdoba? ¿Si empiezo ahora lo tendré este verano?

¿Cuánto cuesta sacarse el carnet de conducir en Córdoba? ¿Si empiezo ahora lo tendré este verano?
Tracking Pixel Contents