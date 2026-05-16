La Fundación Antonio Gala acogerá un recital poético musical de Andrea Abello y Nora Prat el 20 de mayo

La poeta Andrea Abello (Mieres, Asturias, 1997) protagonizará el próximo miércoles 20 de mayo a las 19.30 horas un recital de poesía en la Fundación Antonio Gala, en la víspera de la clausura del curso 2025-2026 en el que ha sido residente invitada desde enero a marzo como ganadora del Premio Festival Eñe – Fundación Antonio Gala. Andrea Abello estará acompañada en este recital por la violonchelista Nora Prat, quien interpretará varias piezas musicales. El premio obtenido por Andrea Abello se entrega desde este año como una iniciativa conjunta del Festival Eñe y la Fundación Antonio Gala con el fin de apoyar la obra de las nuevas generaciones de escritores.

Sobre Andrea Abello y Nora Prat

Andrea Abello es autora de los poemarios Del palacio ulterior las turquesas (Ultramarinos, 2024) y Duende(Ultramarinos, 2021). Ha publicado en revistas como Anáfora o Caracol nocturno y en antologías como Herbario de amores dulces (Piezas Azules, 2023) y Criaturas laterales. Antología poética (Círculo de Bellas Artes, 2025). Ha coordinado clubes de lectura y ha sido profesora de talleres de escritura y clases de literatura. Ha participado en diversos festivales de poesía y, a día de hoy, está escribiendo su tesis doctoral en torno a la escritora H. D., cuya obra Medúsea. Poemas reunidos (Ultramarinos, 2022) ha coeditado y cotraducido.

Por su parte, Nora Prat, nacida en Gerona, es una destacada música y violonchelista española afincada en Córdoba, que ha sido reconocida por su trabajo como solista en la Camerata Gala. Titulada en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Córdoba, su carrera está enfocada en la interpretación de violonchelo y la educación musical.

La siguiente cita musical de la Fundación Gala será del 10 al 14 de junio, cuando se desarrollará el Gala Fest, que regresa con una amplia programación que incluye figuras destacadas como Conrado Moya, L’Apothéose Ensemble, Mikhail Milman y el Sevilla Guitar Duo.