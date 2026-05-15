El IES San Álvaro de Córdoba estrena las músicas creadas por sus alumnos en el taller Electrolab

El IES San Álvaro de Córdoba acoge este viernes el estreno de las músicas creadas por su alumnado en el taller Electrolab. Del ritmo a la canción, desarrolladas durante las últimas semanas junto al equipo de Rocknrolla Producciones. La actividad se enmarca en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que durante este curso se desarrolla en 37 centros educativos andaluces con el objetivo de favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura a través de experiencias creativas y participativas.

Hoy se estrenan las músicas creadas durante las ocho sesiones de trabajo que han protagonizado 28 alumnos y alumnas de 4º de ESO y 1º de bachillerato y que conformarán la banda sonora del músical El último timbre. El centro educativo mantiene desde hace años una línea de trabajo vinculada a los programas culturales y las artes escénicas. En esta edición, y en coordinación con el programa “Más Equidad”, el alumnado se ha organizado en distintos grupos de trabajo relacionados con los ámbitos técnicos y creativos de una producción escénica, como iluminación, sonido, música, coreografía, vestuario, escenografía o guion.

En esta última sesión, además, se mostrarán otras composiciones creadas en el laboratorio de experimentación musical que ha estado orientado a la composición colectiva y la producción sonora contemporánea. En concreto, durante ocho semanas el alumnado del centro ha trabajado junto con el equipo de Rocknrolla en distintas sesiones artísticas en las que han podido realizar un recorrido práctico por elementos como el ritmo, la armonía, la melodía y la producción digital, a partir de metodologías basadas en la experimentación, la improvisación y el trabajo cooperativo. En ellas, los estudiantes han podido explorar la naturaleza física y emocional del sonido mediante dinámicas de escucha activa, percusión corporal, creación de instrumentos sonoros, grabación de campo y producción musical con herramientas digitales accesibles.

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Electrolab: del ritmo a la canción ha incorporado una metodología inclusiva y coeducativa para fomentar la igualdad de oportunidades, la rotación de roles técnicos y creativos y la participación activa del grupo, reforzando valores como la colaboración, la autoestima y la creatividad compartida. En conjunto, el trabajo desarrollado en el aula ha servido para inculcar la creación artística como una experiencia colectiva de crecimiento personal y social.