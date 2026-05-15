El flamenco solidario llega al Teatro Góngora con el festival 'Hoy bailo por ti' a beneficio de Tierra de hombres

El Teatro Góngora se vestirá de gala el próximo 14 de junio con la celebración de la duodécima edición del festival benéfico Hoy bailo por ti, una cita ya consolidada en el calendario cultural y solidario de la ciudad.

El espectáculo está impulsado por la Academia de Baile María José Soldado, en colaboración con el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), y destinará su recaudación íntegra a la Fundación Tierra de hombres España, entidad dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y a la atención médica especializada de niños y niñas con patologías graves.

Bajo la dirección de María José Soldado, referente del flamenco inclusivo y de calidad en Córdoba, la gala, que tendrá lugar a las 19.00 horas, servirá como cierre de temporada para la academia y reunirá sobre el escenario talento, compromiso y emoción. En esta edición, el festival contará además con una invitada especial: la artista Paqui Álvarez, cuya participación reforzará el nivel artístico de una noche marcada por la solidaridad.

Un festival flamenco solidario en Córdoba

El festival Hoy bailo por ti 12 mantiene el espíritu con el que nació: unir el arte del baile flamenco con una causa social. La recaudación de las entradas, con un precio solidario de 10 euros, se destinará a los programas de Tierra de hombres, entre ellos proyectos como Viaje hacia la vida, centrado en facilitar tratamientos médicos a menores que no pueden recibir atención especializada en sus países de origen.

Cartel de 'Hoy bailo por ti'. / CÓRDOBA

Tierra de hombres ha subrayado que esta cita pretende convertir un gesto sencillo, como asistir a un espectáculo flamenco, en una ayuda real para la infancia más vulnerable. En este sentido, el festival se presenta como una oportunidad para que la ciudadanía cordobesa disfrute de una noche cultural y, al mismo tiempo, contribuya a mejorar la vida de niños y niñas que necesitan asistencia urgente.

Empresas cordobesas se suman a la causa

El evento cuenta también con el respaldo de diferentes empresas locales que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria. Entre los patrocinadores figuran Abadi Hotel, SPG, Badi, Juan Claudio Atalaya Carpintería Metálica, Merfrucor, Sabor Moreno, Retex y Rahi S.L. Instalaciones Eléctricas.

Las entradas para ‘Hoy bailo por ti XII’ podrán adquirirse por los canales habituales del Teatro Góngora y a través de la web oficial teatrocordoba.es.