La Diputación de Córdoba apuesta por el cine y el talento joven con el largometraje 'Somos los mejores', del director baenense Luis Soto

La Diputación de Córdoba ha decidido apostar por la promoción del talento joven cordobés a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), según ha informado en un comunicado, respaldado la película Somos los mejores, largometraje de ficción que dirige el baenense Luis Soto y que empezará su rodaje la próxima semana en varias localizaciones de Baena y Cabra, así como en emplazamientos vinculados a Rafael de la Hoz, como la Cámara de Comercio y el Colegio Bética Mudarra en Córdoba capital.

Somos los mejores es el nuevo trabajo de Luis Soto tras sus exitosos Sueños y pan y Los restos del pasar, que participaron en algunos de los principales eventos cinematográficos del país llegando a ganar el Festival de Gijón con la segunda. El proyecto está coescrito por la cordobesa Carmela Román y cuenta también con Julia Gona, natural de Hinojosa, como diseñadora de vestuario y estilismo.

La película narra el regreso de una madre a un territorio vinculado a la desaparición de su hijo años atrás. La historia comienza cuando decide aislarse en una casa situada en un enclave elevado, abierta al paisaje y alejada del núcleo urbano. El retiro no sólo busca el descanso, sino intentar reconstruir los fragmentos de una memoria interrumpida.

El director de la película ha explicado que “esto ha supuesto un reto para nosotros, pero hicimos piña para bajarnos la película a Córdoba, algo muy complicado a efectos industriales porque todo se focaliza en ciertos puntos de España y hay que hacer un empuje de producción”. “Lo hemos conseguido y estamos muy contentos porque nos apetecía enseñar una parte de Córdoba ligada a una arquitectura de principios del modernismo, racionalista, con una honda estética distinta a lo que estamos acostumbrados a efectos de representación cinematográfica y es un reto que nos ilusiona”, ha subrayado Soto.

Según el delegado de Desarrollo Económico en la institución provincial, Félix Romero, esta actuación "demuestra la apuesta de la Diputación por el sector audiovisual y la cultura, además de por el talento joven. Los jóvenes de la provincia con talento tienen que sentir ese respaldo y también la industria del cine. Además, habrá ciudades de rodaje de la capital y de la provincia y esto generará un dinamismo en los lugares donde se rueda”.

Luis Soto Muñoz, ganador del Cervatillo de Bronce a la mejor película por ‘Sueños y pan’. / CÓRDOBA

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha mostrado su satisfacción por acoger en la sede de esta entidad algunas de las escenas. “Estamos en un edificio muy singular que es Bien de Interés Cultural y está protegido por la Junta y el Ministerio de Cultura y estamos encantados de que se graben aquí imágenes de la película”, ha manifestado.

Localizaciones clave en la historia

Las localizaciones escogidas son enclaves de Cabra y Baena y edificios vinculados a Rafael de la Hoz, como la sede de la Cámara de Comercio, la capilla de la Escuela de San Pablo y el colegio Bética Mudarra. Estos emplazamientos no funcionan como simples escenarios sino que constituyen elementos estructurales del relato vinculados a la arquitectura moderna y al paisaje natural de la Subbética.