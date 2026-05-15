Cultura
Córdoba y París acogerán un congreso sobre Averroes para explorar su influencia en el pensamiento latino
Del 19 al 22 de mayo, la Casa Árabe será el escenario de un encuentro de expertos en que se abordará la figura de Ibn Rushd (Averroes) y la conexión de su pensamiento con la escolástica.
Del 19 al 22 de mayo, Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba el congreso internacional Ibn Rushd, Averroes and Latin Averroism, del Aquinas and the Arabs International Working Group (AAIWG), en el que se abordará la figura de Ibn Rushd y su influencia en la filosofía latina medieval, explorando las conexiones entre el pensamiento andalusí y la escolástica en el marco de los 900 años de su nacimiento.
Así, Casa Árabe será una de las dos sedes de los congresos internacionales de verano organizados por el grupo AAIWG -la otra será París-, dedicados al estudio de la figura de Averroes (Ibn Rushd) y su proyección en la tradición filosófica latina. Este encuentro se celebra en el marco de la conmemoración del noveno centenario del nacimiento del pensador andalusí (1126–2026), organizado por la Universidad de Córdoba en colaboración con Casa Árabe.
El congreso reunirá a especialistas internacionales para analizar el pensamiento de Ibn Rushd desde una perspectiva histórica y filosófica, con especial atención a su recepción en el mundo latino medieval y su influencia en la escolástica. La cita en Córdoba forma parte de un programa académico internacional que continuará en París, reforzando el carácter transnacional del estudio del averroísmo.
A lo largo de cuatro jornadas, el programa abordará cuestiones centrales como la lógica, la metafísica, la filosofía natural y la exégesis del pensamiento de Averroes, así como su diálogo con otras tradiciones intelectuales. Las sesiones combinarán ponencias académicas y espacios de debate, favoreciendo el intercambio entre investigadores consolidados y jóvenes especialistas.
El congreso está dedicado a la memoria del profesor Alfred L. Ivry (1935–2026), destacado especialista en filosofía medieval árabe y judía y en la obra de Ibn Rushd, cuya contribución ha sido fundamental para el desarrollo de estos estudios.
Programa
El congreso de Córdoba contará con más de veinte ponencias centradas en distintos aspectos del pensamiento de Averroes, entre ellos:
- Lógica y teoría del conocimiento
- Metáfora, lenguaje y exégesis filosófica
- Filosofía natural y teoría de los climas
- Individuación y metafísica
- Relación entre filosofía y texto coránico
Especialistas
Entre otros especialistas contará con la participación de:
Abigail Whalen, Alessandro Mulieri, Brahim Bourchachene, David Twetten, Feriel Bouhafa, Ivonne María Acuña Macouzet, Jamie Turner, Josep Puig Montada, Karen Taliaferro, Luis Xavier López-Farjeat, Maryam Al-Sayyed, Mercedes Rubio, Michael Chase, Mostafa Najafi, Peter Hartman, Safia Zghal, Salima Zouaghi, Seyedali Taghavinasab, Terry Kleven, Worod Al-Musawi y Yehuda Halper.
Las sesiones se desarrollarán mayoritariamente en inglés, aunque habrá intervenciones en otras lenguas, acompañadas de traducción.
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