Cultura en Córdoba
La Camerata Gala y el violinista Miguel Colom cierran este sábado en el Palacio de la Merced el Festival Primavera de Córdoba
El recital tendrá lugar en el Palacio de la Merced a partir de las 20.30 horas y la entrada es libre hasta cubrir aforo
La Camerata Gala celebrará este sábado su veinte aniversario con un concierto clausurará el Festival Primavera de Córdoba que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. En el recital, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el Palacio de la Merced, intervendrá como solista el violinista Miguel Colom, actualmente primer concertino de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). De intensa trayectoria, el músico forma parte del Trío VibrArt, junto al pianista Juan Pérez Floristán y el violonchelista Fernando Arias.
Bajo la dirección de su titular, Alejandro Muñoz, la Camerata de la Fundación Gala interpretará las obras Nunca, de María Jesús Amaro; Cuatro Estaciones Porteñas, de Astor Piazzolla (con Miguel Colom como solista) y Serenata para cuerdas en do M op. 48, de Tchaikovsky. Alejandro Muñoz es director titular también del Coro de Ópera de Córdoba, director Artístico del Gala Fest y director musical de la compañía Lírica 1811.
La Camerata Gala de la Fundación Antonio Gala fue fundada en Córdoba en el año 2006 y desde entonces ha ofrecido cientos de conciertos en destacados escenarios de España y del extranjero. Actualmente está considerada por el público y la crítica especializada como uno de los conjuntos de referencia del panorama musical, gracias a la energía, calidad y personalidad de sus interpretaciones.
Vinculada a la Fundación Antonio Gala, la Camerata ha colaborado con intérpretes de primer nivel, entre los que destacan Ana María Valderrama, Jesús Reina, Raquel Lojendio, Rafael Aguirre, Isabel Villanueva, Pablo Suárez Calero, Alejandro Hurtado, Anna Urpina, Lucía Tavira, Guillermo Pastrana, Michael Thomas, Cristina Lucio-Villegas, Patricia Arauzo, Ángel Sanzo, Óscar Martín, Emin Kiourktchian, Salvador Vázquez o Mario Navas, entre otros. Además, es una formación versátil con un repertorio que abarca desde el barroco y el clasicismo hasta la música de nueva creación, comprendiendo óperas de cámara, obras sinfónico-corales, conciertos con solistas y programas de música de cine, manteniéndose siempre abierta a nuevas propuestas y estilos musicales. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
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