Conciertos
Pedroche acogerá el 29 de agosto Caloré! un festival musical sin pausas en el recinto ferial
La cita reunirá DJ, flamenquito, urbano, breakbeat y sonidos alternativos en una experiencia de más de cuatro horas con artistas y DJs del panorama actual
Pedroche se prepara para convertirse el próximo 29 de agosto en uno de los puntos musicales del verano cordobés con la llegada de Caloré!, un nuevo concepto de festival musical que se celebrará en el recinto ferial del municipio, según informa la organización del evento, que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de la localidad. La propuesta promete más de cuatro horas de espectáculo con una fórmula pensada para que la música no tenga pausas ni bajones de intensidad.
El festival se presenta como una experiencia distinta a los formatos tradicionales, en la que el público no solo asistirá a conciertos o sesiones, sino que vivirá un recorrido musical continuo. CALORÉ mezclará estilos como DJ, flamenquito, música urbana, breakbeat y sonidos alternativos, con el DJ como hilo conductor entre los distintos artistas.
Un festival sin tiempos muertos en Pedroche
La organización plantea el evento como un espectáculo diseñado por bloques, con una evolución progresiva de la energía. La cita comenzará con una fase de calentamiento, continuará con una subida de intensidad y culminará en un clímax colectivo, buscando mantener al público conectado durante toda la noche.
Además de la música, Caloré! en Pedroche incluirá regalos exclusivos, interacción directa con los asistentes y una puesta en escena cuidada para reforzar el carácter inmersivo del festival. La intención es que cada minuto del evento forme parte de una experiencia completa y no de una simple sucesión de actuaciones.
Música, energía y ambiente en el recinto ferial
El festival contará, según la organización, con un alto nivel artístico y una producción especialmente cuidada, con la presencia de artistas y DJs del panorama musical actual. La propuesta aspira a reunir “máximo ambiente y máxima energía” en una noche que busca consolidarse como una de las citas destacadas del verano en la comarca.
Con esta programación, Pedroche refuerza su papel como escenario de actividades culturales y festivas durante el periodo estival. El 29 de agosto, el recinto ferial será el punto de encuentro para quienes busquen una noche de música, fiesta y convivencia en el norte de la provincia de Córdoba.
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