'El Fantasma de la Ópera', Taburete y el Mägo de Oz ponen la nota musical al último finde de Patios en Córdoba

Mucha música, y musical, en Córdoba en este fin de semana, último de Patios, y con cita con las urnas incluida este domingo 17 de mayo con las elecciones andaluzas. Locales y visitantes tienen la última oportunidad para visitar los 64 recintos abiertos en la Fiesta de los Patios de Córdoba, que culmina este domingo como una de las citas con mayor reclamo del Mayo Festivo.

La nota musical estará en el Gran Teatro y en el Teatro de la Axerquía. Al primero llega uno de los musicales más aplaudidos de la historia de Broadway y el West End londinense: ‘El fantasma de la ópera’. Y en la Axerquía, conciertos de Mägo de Oz y Taburete.

A destacar también en la agenda de ocio en Córdoba del 15 al 17 de mayo, el inicio de la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud con una novillada y la primera corrida del cartel.

El Fantasma de la Ópera

El musical El Fantasma de la Ópera recala en Córdoba como una de las paradas destacadas de su primera gira nacional. El Gran Teatro acoge del 15 al 24 de mayo este emblemático montaje que ha conquistado a más de 300.000 espectadores durante sus dos temporadas en Madrid y que ahora inicia un recorrido por más de 20 ciudades españolas.

Musical 'El Fantasma de la Ópera'. / Imagen cedida por Letsgo

Córdoba se convierte así en una de las ciudades afortunadas en formar parte de esta gira histórica del musical más longevo y reconocido del teatro internacional firmado por Andrew Lloyd Weber, una producción de gran formato que mantiene intacto el espíritu del original estrenado en el West End en 1986. Este fin de semana hay programadas cuatro funciones y las entradas están disponibles aquí.

Taburete y Mägo de Oz en la Axerquía

Doble cita musical este fin de semana en el Teatro de la Axerquía. El viernes 15 de mayo, concierto de Mägo de Oz, una de las bandas más legendarias del rock y heavy metal en español, llega a Córdoba con su nueva gira “Malicia, La Noche de las Brujas”, un espectáculo que despliega su faceta más épica, oscura y teatral.

Con más de tres décadas de trayectoria, Mägo de Oz ha construido un universo propio donde conviven el metal, la música celta y el folk, creando himnos que forman parte de la historia del rock en nuestro idioma. Su potente directo, su cuidada puesta en escena y su inconfundible conexión con el público convierten cada concierto en una experiencia única.

Mägo de Oz en un concierto anterior en la Axerquía / RAFA ALCAIDE / IMAE

Y el sábado, es el turno de Taburete, una de las bandas más reconocidas del pop español contemporáneo. Formado en Madrid, el grupo ha desarrollado una trayectoria sólida caracterizada por un estilo propio que combina pop, rock y elementos de la canción melódica, con letras directas y una fuerte conexión con el público

Esta actuación corresponde a la presentación en directo de su nuevo trabajo discográfico, El perro que fuma, dentro de la gira de lanzamiento del álbum. Se trata de un espectáculo renovado, concebido específicamente para esta etapa, que refleja la evolución artística del grupo y que se presenta por primera vez en la ciudad de Córdoba.

Cartel de Taburete en Córdoba / CÓRDOBA

Patios de Córdoba

Córdoba se despide este fin de semana de la cita más internacional del Mayo Festivo: la Fiesta de los Patios de Córdoba. Hasta el domingo 17 de mayo se pueden recorrer 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas. Además, la cita cuenta con un programa paralelo cultural, con actuaciones musicales como reclamo. No te pierdas detalle con nuestra Guía Multimedia de los Patios de Córdoba.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

Concurso de Rejas y Balcones

La Fiesta de los Patios de Córdoba se vive también en la calle con el Concurso de Rejas y Balcones, que discurre paralelamente con la cita de los patios y pone en valor las fachadas de los edificios de algunos puntos distinguidos dentro del casco histórico de la capital se visten por el Mayo Festivo aunando una arquitectura singular, elementos de vegetación y muchas flores.

La singularidad de este evento, que cuenta con 33 participantes, es que se disfruta a pie de calle por lo que no es necesario esperar largas colas, como sí ocurre con los Patios de Córdoba, y puede visitarse a cualquier hora del día.

Toros en Los Califas

Este fin de semana comienza la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud en la plaza de toros de Los Califas. El abono arranca el sábado 16 con una novillada con picadores, con reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. Y el domingo 17, primera corrida en la que se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq para los diestros Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

El torero Daniel Luque durante la lidia a su primer toro de la tarde en la tercera de abono de los Sanfermines / Jesús Diges / Efe

Los Patios del Taurino

El Museo Taurino se une a la Fiesta de los Patios con música, conferencias y otras actividades del 8 al 25 de mayo. Este sábado 16 de mayo se podrá disfrutar de visitas guiadas a la colección y el concierto de guitarra clásica ‘La guitarra sin género de dudas’, a cargo de Manuel Torres Ruiz. Y el domingo 17, más visitas guiadas y el espectáculo de danza contemporánea ‘Cartografías del silencio: segundo acto’, con la actuación de la bailarina y coreógrafa Nené Álvarez.

Gran Circo Alaska con Las Guerreras K-POP

Como es habitual, el Gran Circo Alaska llega a Córdoba el mes de mayo para convivir en la oferta de ocio con el Mayo Festivo y la Feria de Córdoba. En esta ocasión, el espectáculo está dedicado a Las Guerreras K-POP, con una adaptación circense del fenómeno infantil-juvenil. La carpa permanecerá instalada junto al estadio de Enrique Puga del 15 de mayo al 6 de junio.

Cartel del Gran Circo Alaska / CÓRDOBA

Y concierto familiar en el Teatro Góngora

Función para el público familiar este domingo 17 de mayo, a las 12.00 horas, en el Teatro Góngora con ‘Mágico siglo XX’. La Orquesta de Córdoba y Quique Mago presentan este mágico e innovador espectáculo musical en torno a las vanguardias del siglo XX. El público familiar y escolar emprenderá un viaje al pasado de la mano del neoclasicismo y serán transportados al futuro mediante la música electrónica. El estilo primitivista los llevará a lugares remotos, sentirán la libertad de la música aleatoria, el misterio de la música dodecafónica y el estatismo onírico del minimalismo. Y todo ello utilizando la magia como recurso didáctico.

Festival de Primavera de Córdoba

Ocho espacios patrimoniales de la ciudad se llenarán de nuevo de música clásica de la mano del Festival de Primavera de Córdoba, que cumple este año su tercera edición con una completa programación, que culmina este sábado 16 de mayo.

A partir de las 20.30 horas, la Diputación de Córdoba acoge el concierto de Camerata Gala de la Fundación Gala, considerada por el público y la crítica especializada como uno de los conjuntos de referencia del panorama musical, gracias a la energía, calidad y personalidad de sus interpretaciones. Con entrada gratuita hasta completar aforo.

Primavera en las iglesias fernandinas

Entre los meses de abril y junio, Córdoba se convierte en el escenario de un ambicioso viaje por seis siglos de música sacra con el Festival de Primavera en las Iglesias Fernandinas. Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá 13 programas únicos en las emblemáticas iglesias fernandinas y otros espacios singulares.

Este viernes 15 de mayo, la cita es en la iglesia de Santa Marina, con In Aere (viento metal); y el sábado 16 de mayo, en la iglesia de San Francisco, concierto In Laudete, con orquesta, coro y órgano. Con entrada gratuita hasta completar aforo.

Conciertos en la Sala Impala

Doble cita en la Sala Impala este fin de semana. El viernes, música hecha en Córdoba con Bonier & Juan Valera, a partir de las 21.00 horas. . La velada empezará con la actuación de Juan Valera, músico, compositor y multiinstrumentista de la música independiente que, con varios trabajos publicados desde 2009, combina composición propia, sensibilidad artística y un sonido con una identidad muy marcada. Tras su actuación, llegará el turno de Bonier, banda de pop-rock alternativo formada por los hermanos Manu y Salva Bonier, que presenta su primer álbum ‘La Noria’.

Y el sábado 16 de mayo, Chukky regresa a los escenarios con su nueva gira ‘Rap con Flamenco sin Autotune’, en la que el artista apuesta por un sonido más auténtico y directo, fusionando sus raíces en estado puro para ofrecer una experiencia musical sin artificios que recupera su esencia más verdadera.