Casa Árabe consolida su papel como puente cultural entre Córdoba y el Mediterráneo

Casa Árabe es una institución que, dos décadas después de su nacimiento, se ha convertido en uno de los grandes motores de la vida cultural cordobesa y en un referente nacional de cooperación cultural con el mundo árabe y mediterráneo, que contribuye de manera destacada al reforzamiento de la proyección internacional de la ciudad de Córdoba como punto de encuentro y creación contemporánea.

La sede cordobesa de Casa Árabe, ubicada en la emblemática Casa Mudéjar, ha intensificado durante los últimos años una programación que combina pensamiento, música, patrimonio, literatura, cine y artes visuales, integrándose plenamente en el calendario cultural de la ciudad y consolidando una relación cada vez más estrecha con las instituciones locales, el tejido creativo y la ciudadanía.

Exposición "Paisajes Efímeros del Sol" en las salas de exposiciones de Casa Árabe. / Casa Árabe

Este 2026 está marcado por una doble efeméride de especial relevancia: el XX aniversario de Casa Árabe y la conmemoración del Año Averroes, impulsada por seis instituciones locales - la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Cátedra Abdulaziz Saud al-Babtain y la propia Casa Árabe- para reivindicar la figura universal del filósofo cordobés Ibn Rushd (Averroes), símbolo histórico del conocimiento, la convivencia y el diálogo entre culturas. La institución ha situado esta celebración en el centro de su actividad mediante conciertos, ciclos de conferencias, exposiciones, encuentros académicos y propuestas divulgativas que conectan el legado intelectual andalusí con los desafíos contemporáneos del Mediterráneo.

La programación vinculada al Año Averroes ha reforzado la posición de Córdoba como espacio internacional de reflexión cultural y científica, atrayendo a investigadores, creadores y especialistas de distintos países. Para Casa Árabe, esta conmemoración supone también una oportunidad para acercar al gran público la herencia filosófica y humanista de una ciudad que históricamente ha sido punto de encuentro entre Oriente y Occidente, por la que han transitado y dejado su huella indeleble a lo largo de los siglos figuras tan relevantes y dispares como Séneca, Maimónides, Góngora o el propio Averroes, a quién ahora se conmemora.

Encuentro con cineastas invitados a la extensión en Córdoba del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger de 2025. / Casa Árabe

Papel clave en la dinamización cultural

A lo largo de los últimos veinte años, Casa Árabe ha desempeñado un papel clave en la dinamización cultural de Córdoba mediante una estrategia basada en la colaboración institucional y la apertura de sus espacios a iniciativas compartidas. Su participación en eventos impulsados por el Ayuntamiento y otras entidades culturales se ha convertido en una constante que refuerza el carácter integrador de la institución.

Así, Casa Árabe forma ya parte habitual de celebraciones emblemáticas como el Festival de los Patios, que se celebran estos días, donde el diálogo entre arquitectura, patrimonio y tradición encuentra un escenario natural en los patios de la Casa Mudéjar, sede de Casa Árabe en la ciudad. Del mismo modo, su implicación en el Festival de la Guitarra ha permitido incorporar miradas musicales procedentes del Mediterráneo y del mundo árabe, enriqueciendo la programación de uno de los grandes acontecimientos culturales del verano cordobés con actuaciones como la de Cardamom Trio & Linda Alahmad, prevista para este año. Es de gran relevancia también su participación en el programa formativo del Festival, que permite que profesionales y aficionados puedan acceder a masterclass y sesiones con grandes músicos de otras geografías que de otra manera resultarían inaccesibles.

"Proyecto Azahar / الزهر ", intervención artística en el Patio de la Palmera de Casa Árabe en 2023. / Casa Árabe

La institución también mantiene una presencia destacada en la Noche Blanca del Flamenco, una cita que comparte con Casa Árabe valores esenciales como el mestizaje cultural, la transmisión de tradiciones y la creación contemporánea, este año, de la mano de la tunecina Monia Abdelali. Igualmente, los patios de la sede cordobesa se han convertido en los últimos años en espacios especialmente valorados por artistas y público, ofreciendo propuestas que combinan flamenco, músicas mediterráneas y experimentación artística.

A esta dimensión cultural se suma además el reconocimiento patrimonial del propio edificio que alberga la sede de Casa Árabe. Hace tan solo un par de semanas, el Ministerio de Cultura ha incoado el expediente para la catalogación del conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento a la Casa Mudéjar, un paso significativo para garantizar la protección y conservación de uno de los espacios históricos más representativos y singulares del casco histórico cordobés.

Sala de las pinturas de Casa Árabe. / Manuel PIJUAN

La futura declaración como BIC refuerza el valor arquitectónico e histórico del enclave y reconoce también la función cultural que Casa Árabe ha desarrollado en él durante las últimas décadas. El conjunto se ha consolidado como un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y plenamente integrado en la actividad cultural de Córdoba.

Más allá del presente

Mirando al futuro, Casa Árabe aparece igualmente como uno de los actores llamados a desempeñar un papel relevante en el proyecto de Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo de Córdoba en 2027, una iniciativa que busca fortalecer la dimensión internacional de la ciudad a través de su identidad histórica ligada al Mediterráneo.

Actuación de la formación Yaleli en la Noche Blanca del Flamenco, propuesta de Casa Árabe para la edición de 2025. / Casa Árabe

La experiencia acumulada por la institución en el ámbito de la diplomacia cultural, la cooperación internacional y el intercambio artístico sitúa a Casa Árabe como un socio estratégico para impulsar esta candidatura y convertir a Córdoba en un gran foro mediterráneo de cultura, pensamiento y creación contemporánea.

En un contexto global marcado por la necesidad de tender puentes entre sociedades y formas diversas de entender el mundo, Casa Árabe reivindica desde Córdoba el valor de la cultura como herramienta fundamental de entendimiento y convivencia. Veinte años después de su puesta en marcha, la institución continúa ampliando horizontes y reforzando en estrecha colaboración con sus instituciones y atenta al pálpito de su sociedad, el papel de la ciudad como referente histórico y cultural del sur de Europa y del Mediterráneo.