Un libro reunirá la obra pictórica y escultórica de Rafael Rodríguez Portero

El Ayuntamiento de Montilla presentará este jueves 14 de mayo el libro-catálogo de la exposición homenaje dedicada a Rafael Rodríguez Portero, una publicación que recogerá una amplia selección de la producción artística del creador montillano y que servirá para completar una de las retrospectivas culturales más ambiciosas organizadas en la ciudad en los últimos años.

La cita tendrá lugar a las 20.00 de la tarde en la Casa del Inca, uno de los tres espacios que albergan esta muestra abierta al público desde el pasado 24 de abril y que permanecerá visitable hasta el próximo 7 de junio. Coordinado por el periodista Manuel Bellido Mora, el volumen incluirá imágenes de numerosas obras del artista, además de textos escritos por personas cercanas a Rafael Rodríguez Portero.

Más de cien piezas

La exposición reúne más de un centenar de piezas distribuidas entre el Salón Municipal San Juan de Dios, el Claustro del Pretorio del Convento de Santa Clara y la Casa del Inca, en un recorrido que permite contemplar esculturas, pinturas, dibujos, cerámicas y otras creaciones. La obra de Rafael Rodríguez Portero ha permanecido durante años alejada de los focos, refugiada en espacios íntimos como La Toba, esa casa de campo convertida en símbolo de su proceso creativo.

El alcalde, Rafael Llamas, afirmó que "es justo y necesario rendir este homenaje en vida a un artista fundamental para la cultura local", destacando la importancia de una iniciativa que permitirá al público disfrutar de una exposición prolongada. Durante la apertura, el regidor consiguió el compromiso de realizar una obra destinada al futuro Museo del Vino de Montilla.

Manuel Bellido señaló que se trata de «una exposición largamente trabajada, que responde al deseo de reconocer la trayectoria de un artista excepcional". Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó que "esta exposición nace del cariño, el respeto y la admiración y permitirá descubrir una obra desconocida para gran parte de la ciudadanía".

Horarios de visita

La exposición retrospectiva se articula en tres espacios: el Pretorio de Santa Clara reúne una treintena de esculturas; la Casa del Inca se centra en dibujos; mientras que el Salón San Juan de Dios alberga cuadros. El horario de visita es los viernes y sábados de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas, así como los domingos y festivos de 10.00 a 12.00 del mediodía.