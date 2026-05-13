Teatro Cómico
Córdoba acoge una exposición que recorre el alma patrimonial de Andalucía
La propuesta expositiva incluye una selección de bienes culturales repartidos por toda la comunidad autónoma
El Teatro Cómico Principal acoge la exposición 40 años de protección del patrimonio cultural de Andalucía. Como su propio nombre indica, la muestra celebra las cuatro décadas de la actividad de tutela patrimonial realizada por la comunidad autónoma tras formalizarse la transferencia de las competencias y que tiene su último hito en la nueva Ley del Patrimonio Cultural de Andalucía, aprobada en marzo de este año en el Parlamento andaluz.
El discurso expositivo explica las características, evolución y tipología de los bienes culturales que se han incluido para su protección en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. El visitante podrá conocer bienes de muy diversa naturaleza desde la Fábrica de Vidrio de la Trinidad en Sevilla, como ejemplo de Patrimonio Industrial, hasta el Cortijo de Fraile, en Almería, como Sitio Histórico, pasando por las Danzas del Andévalo de Huelva, ejemplo de patrimonio etnológico, así como los bienes andaluces especialmente reconocidos como Patrimonio Mundial o Patrimonio Inmaterial por Unesco.
Más de 100.000 bienes protegidos
Actualmente, hay más de 100.000 bienes protegidos en Andalucía, la mayoría de ellos son bienes muebles. De ellos, más de 6.000 son inmuebles y las actividades de interés etnológico se aproximan al centenar. Todos están recogidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico (CGPH), que está a disposición de la ciudadanía para su consulta tanto en la página web de la Consejería de Cultura y Deporte como en la Guía Digital del Patrimonio Histórico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
En el Catálogo General del Patrimonio Histórico se incluyen bienes declarados desde al menos mediados del siglo XIX. Los primeros fueron el monasterio de la Rábida y la Cartuja de Jerez, ambos en 1856 y los siguientes, la Alhambra de Granada (1870); el monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce, Sevilla (1872); el Arco de San Lorenzo de Jaén (1877); la Mezquita-Catedral de Córdoba (1882); las Cuevas de Menga y Viera, Antequera (1923) y la Cueva de los Letreros en Vélez-Blanco, Almería (1924).
La muestra itinerante está visitando varias provincias andaluzas durante este 2026 y 2027 con la finalidad de que los ciudadanos puedan disfrutar de los contenidos de la misma en varias localizaciones.
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