El C3A acoge la performance 'Vacas, cerdos, guerras y brujas. Ejercicio de lectura en composición aleatoria'.

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) acogerá este sábado, 16 de mayo, a las 20.00 horas en la Caja Negra la performance Vacas, cerdos, guerras y brujas. Ejercicio de lectura en composición aleatoria, de Candela Capitán.

Con entrada libre hasta completar aforo, la propuesta ha sido creada ex profeso por la artista para la segunda temporada del ciclo de performances 'Existe un río', comisariado por Marisa Lull dentro del programa Exploratorio.

La propuesta parte de un ejercicio de composición en tiempo real y de carácter aleatorio en el que la artista desplaza su práctica habitual hacia un ejercicio de lectura basado en el cadáver exquisito. Los textos empleados en la performance proceden de diferentes géneros como la poesía posmoderna, la teoría feminista y postfeminista, la teoría queer, la postecnología o la etología.

Organizados en tiempo real, estos fragmentos configuran un campo de relaciones no lineales en el que el lenguaje funciona como sistema de conexión entre materiales discursivos y las obras coreográficas y performativas de la artista.

Artista y coreógrafa

Candela Capitán (Sevilla, 1996) es artista y coreógrafa. Su práctica se centra en la performance, la danza, la escultura, el dibujo y las intervenciones digitales para examinar las dinámicas de poder, el deseo y la intimidad en una era hipermediada. Desde una perspectiva feminista, su trabajo aborda las estructuras de control que configuran las relaciones humanas, las experiencias de conexión y las políticas del cuerpo.

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Esta pieza se encuadra dentro del ciclo Exploratorio, que en su segunda edición, Existe un río, se articula en torno a los conceptos de flujo, escucha y transformación. Comisariado por Marisa Lull, el programa "es una invitación a compartir los universos propuestos por los artistas que, a través del cuerpo y la performatividad, exploran las tensiones de la contemporaneidad, revelando nuevas formas de presencia y percepción en nuestra compleja realidad", ha señalado la comisaria.