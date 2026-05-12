La Subdelegación de Defensa en Córdoba acoge la exposición ‘En marcha al pasado’, un viaje visual por la historia

La Subdelegación de Defensa en Córdoba, en colaboración con La Casa del Recreador de Sevilla, ha inaugurado la exposición fotográfica En marcha al pasado, una muestra compuesta por cincuenta imágenes realizadas por diez fotógrafos especializados en recreación histórica.

La exposición, comisariada por Javier Tamargo, propone un recorrido visual por distintos periodos de la historia recreados en España, desde la Antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. El proyecto nace por iniciativa de Francisco Rivero, fundador de La Casa del Recreador, con el objetivo de divulgar la historia de una forma cercana, visual y accesible para todos los públicos.

Un viaje visual por la historia

En marcha al pasado permite al visitante acercarse a diferentes épocas a través de escenas cuidadosamente preparadas, en las que cobran especial importancia la uniformidad, el armamento, las tácticas y los contextos históricos representados.

El Subdelegado de Defensa presenta la exposición 'En marcha al pasado' en Córdoba. / CÓRDOBA

Durante la presentación, el comisario de la muestra destacó el valor de la recreación histórica como herramienta divulgativa y formativa, capaz de acercar al público episodios del pasado con rigor y de una manera atractiva.

La exposición forma parte de un proyecto itinerante que comenzó en el ámbito de la historia y la cultura militar en Sevilla y Ceuta, y que posteriormente ha pasado por ciudades como Cartagena y Huelva, antes de llegar ahora a Córdoba.

Diez fotógrafos y el papel clave de los recreadores

La muestra reúne obras de Ana Misus, Christian Kempin, Cristóbal Cruz, Diego Casillas, Inés Amato, Juan Manuel Amante, Manuel Iglesias, Patricia Jiménez, Valentín Gómez y el propio comisario, Javier Tamargo.

Además del trabajo fotográfico, la exposición reconoce la labor de los recreadores históricos, cuya participación resulta fundamental para garantizar la fidelidad de las escenas representadas. Gracias a ellos, cada imagen no solo busca atraer la mirada del espectador, sino también ofrecer una aproximación documentada a distintos momentos de la historia de España y Europa.

La exposición En marcha al pasado permanecerá abierta al público en la sede de la Subdelegación de Defensa en Córdoba hasta el 22 de mayo de 2026, en horario de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita.