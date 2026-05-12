Día de los Museos
El C3A organiza actividades en torno a las exposiciones de Cecilia Bengolea y Christian Lagata
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) organiza dos actividades especiales para conmemorar el Día Internacional de los Museos
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, celebra el Día Internacional de los Museos con dos actividades vinculadas a las exposiciones El ruido que habita, de Cecilia Bengolea, y Metal del verano, de Christian Lagata. Ambas tendrán lugar el 15 de mayo desde las 18.30 horas, en los últimos días de exhibición de las muestras, que clausuran el 17 de mayo.
La jornada comenzará con una visita guiada de Cecilia Bengolea a El ruido que habita, en la sala T2 del C3A, donde compartirá las claves del proyecto y sus procesos de trabajo, desarrollados con artesanos, artistas locales, estudiantes y agentes culturales de Córdoba. Además, se incorporan las obras audiovisuales Bombon's Dream, Shelly Belly inna Real Life y 600 Fili - Spin and Break Free, que se proyectarán en loop durante el fin de semana.
Activación sonora
A las 19.30 horas, en la sala T3, tendrá lugar Infraestructura sonora del objeto, una activación sonora de Metal del verano desarrollada por Christian Lagata y Enrique del Castillo, en la que el sonido funciona como reflejo auditivo de la arquitectura industrial.
Ambas actividades forman parte de la programación especial del C3A por el Día Internacional de los Museos.
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