Abierta la convocatoria para participar en las Jornadas de Impulso a la Internacionalización de la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río

La Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebrará en Palma del Río entre el 29 de junio y el 3 de julio, ha abierto la convocatoria para participar en las Jornadas de Impulso a la Internacionalización, una iniciativa dirigida a reforzar la presencia de la danza andaluza en mercados profesionales fuera de España.

Las empresas y profesionales independientes del sector de la danza podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 20 de mayo. La actividad cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a través del programa Andalucía.Cultura de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y está financiada con Fondos FEDER, ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Quince proyectos tendrán acceso prioritario a actividades profesionales

La convocatoria, publicada este martes, está dirigida a empresas y profesionales de la danza con sede fiscal en Andalucía cuya actividad principal se desarrolle en los ámbitos de la producción y la distribución. En total, se seleccionarán 15 participantes, que tendrán una presencia activa y prioritaria en las principales actividades profesionales del programa.

Entre las acciones previstas figuran sesiones de capacitación, acompañamiento especializado en internacionalización, encuentros profesionales con expertos internacionales invitados a la feria, asistencia técnica durante el desarrollo de la actividad y acceso a la programación profesional del mercado.

El objetivo es que los proyectos seleccionados puedan mejorar su capacidad para abrirse a nuevos circuitos, establecer contactos con programadores y compradores internacionales y generar oportunidades de colaboración fuera del ámbito autonómico.

Nuevas oportunidades para el sector cultural andaluz

Las Jornadas de Impulso a la Internacionalización buscan, así, favorecer la incorporación de compradores internacionales y promover alianzas profesionales que permitan crear nuevas oportunidades de negocio para el tejido empresarial andaluz en mercados exteriores.

Esta propuesta forma parte del programa de Internacionalización Andalucía.Cultura, cuyo fin es facilitar el acceso del sector cultural andaluz a ferias, mercados y encuentros profesionales. La iniciativa pretende impulsar la proyección de los proyectos creativos andaluces y fortalecer su competitividad en escenarios regionales, nacionales e internacionales, ha detallado la Junta.

El programa cuenta con una contribución de la Unión Europea del 85% a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027 y se enmarca en el eje dedicado a mejorar la competitividad de las pymes y fomentar la creación de empleo mediante el crecimiento empresarial y la participación en procesos de innovación.