La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba estrena ‘Laurencia somos todos’, una revisión de Fuenteovejuna contra los abusos de poder

Fuenteovejuna vuelve a alzar la voz, cinco siglos después, contra la injusticia y los abusos del poderoso. La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba estrena esta semana Laurencia somos todos, una nueva mirada al clásico de Lope de Vega que pone el foco en la figura de Laurencia, uno de los personajes más contundentes y actuales del teatro del Siglo de Oro.

La obra se representará el jueves 14 de mayo, a las 21.00 horas, en el Teatro Duque de Rivas, y podrá verse también el viernes 15 de mayo a la misma hora. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el espectáculo tendrá una duración aproximada de 95 minutos, según ha informado la ESAD en una nota de prensa.

Una Laurencia actual sin romper con Lope de Vega

El montaje revisita los hechos ocurridos en Fuente Obejuna en 1476, cuando el pueblo se rebeló contra el Comendador Mayor Fernán Gómez de Guzmán. En esta versión, la atención se centra en Laurencia, hija del alcalde de la villa, forzada por el Comendador el día de su boda con Frondoso y convertida después en la voz que impulsa el levantamiento colectivo contra el tirano.

La propuesta subraya especialmente el papel de las mujeres en la venganza contra el abuso. Frente a la tradición habitual del teatro del Siglo de Oro, donde eran los hombres —padres o hermanos— quienes debían restaurar el honor femenino, en Laurencia somos todos son ellas quienes toman la iniciativa y ejecutan la respuesta ante la violencia sufrida.

Alumnos de la ESAD, en escena. / CÓRDOBA

El proyecto está dirigido por José Delgado-Llergo, profesor de Interpretación de la ESAD de Córdoba, quien destaca que la obra no nace como una propuesta puntual. “Laurencia somos todos no es un proyecto de un día. Se empezó a gestar en la Navidad de 2024”, explica el director.

Delgado-Llergo señala que su intención era revisar el clásico desde una sensibilidad contemporánea, pero sin necesidad de alterar su esencia. “Tenía claro que quería revisar este clásico y darle una visión más actual que el público de hoy en día recibiese sin distancias temporales”, afirma. Para el director, asuntos como “los abusos, la injusticia, el maltrato o las violaciones” siguen presentes en la sociedad actual, lo que permite conectar directamente la obra con el público de hoy.

Fuenteovejuna, de nuevo en el centro de la escena

El estreno llega en un momento en el que Fuenteovejuna vuelve a ocupar un lugar destacado en la escena nacional, con distintos montajes inspirados en la villa cordobesa y en la rebelión popular que Lope de Vega convirtió en uno de los grandes símbolos del teatro español. La versión de la Escuela Superior de Arte Dramático mantiene, según su director, un profundo respeto por la obra original del llamado Fénix de los Ingenios. No busca modernizar el clásico mediante cambios externos, sino acercarlo al presente desde sus propios conflictos. “No era necesario ponerle vaqueros y camisetas a los personajes clásicos, ni cambiar los espacios, ni siquiera el bello lenguaje de la obra”, sostiene Delgado-Llergo.