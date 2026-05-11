Córdoba celebra el Día Internacional de los Museos con visitas guiadas, música y danza del 16 al 19 de mayo

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de los Museos, en colaboración con La Normal y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos organiza esta efeméride con el objetivo de concienciar sobre la función de estos espacios para el "intercambio cultural, enriquecimiento y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos", ha recordado la delegada municipal de Cultura, Isabel Albás. Así, el año pasado, más de 37.000 museos participaron en este evento en unos 158 países y territorios.

El lema elegido este año es Museos, uniendo un mundo dividido con el que se pretende destacar "el potencial de los museos como herramienta para actuar como puente ante divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro de las comunidades de todo el mundo". La efemérides se celebra el 18 de mayo, pero al ser lunes, día de cierre, las actividades se extenderán durante varios días, concretamente el 16, 17 y 19 de mayo.

Programación de los museos municipales

Así, el Museo Taurino y el Museo Julio Romero de Torres acogerán varias jornadas de puertas abiertas para acercar los museos municipales a la población cordobesa de todas las edades con actividades gratuitas. El martes 19 de mayo, abrirán de 8.15 a 20.15 horas de forma ininterrumpida, con refuerzo del servicio gracias a las breves explicaciones que ofrecerá el equipo de mediadores culturales de ambos museos. También, de forma excepcional y hasta agotar existencias, en el Museo Taurino se regalarán tableros del juego de la oca y parchís con los cinco califas del toreo. Las visitas comentadas en ambos museos se realizarán también el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Según Albás, "la intención es que comiencen a primera hora de la mañana, que es cuando suele haber menos público, para animar la asistencia de más personas".

En el Museo Taurino, habrá una visita general a la colección del museo, con un aforo de 15 personas. Los pases serán el sábado y el domingo cada 20 minutos: a las 9, 9.20, 9.40, 10, 10.20 y 10.40 horas. La duración de cada pase será de 45 minutos. La entrada será libre hasta completar aforo.

Exposición del cuadro 'Rivalidad' en el Museo Julio Romero de Torres. / A. J. González

En el Museo Julio Romero de Torres, se desarrollará una actividad similar, también con un aforo de 15 personas. Los pases comenzarán a las 9 horas, tendrán una duración de 45 minutos y la entrada será libre hasta completar aforo.

Taller creativo familiar para todos los públicos

Además, este sábado se volverá a reeditar una actividad que tuvo gran éxito, el taller creativo familiar llamado Mantones y sombras, que de forma permanente se realiza los últimos sábados de cada mes. Se trata de una actividad participativa y creativa pensada para todos los públicos, con el objetivo de redescubrir la figura y la obra de Julio Romero de Torres. El aforo será de 15 personas, comenzará a las 11 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto. La entrada será libre hasta completar aforo.

En cuanto a las actuaciones en el Museo Taurino, el sábado 16 de mayo, a las 12 horas, en el patio central, tendrá lugar un concierto de guitarra clásica titulado La guitarra sin género, con Manuel Torres Ruiz, que interpretará obras de compositores y compositoras de Iberoamérica. Se trata de uno de los premiados en el sexto Concurso Internacional de Mujeres Compositoras, celebrado el pasado mes de marzo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, con participación de la Fundación Unicaja. Manuel Ureña Delgado, director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, ha explicado que cada año, participan en el concurso alrededor de 25 personas y que "es muy importante que nuestros alumnos y los participantes en el concurso tengan la experiencia de tocar en espacios tan emblemáticos como el Museo Taurino".

Espectáculo de danza contemporánea

El domingo 17 de mayo, a las 12 horas, se presentará un espectáculo de danza contemporánea, Cartografías del silencio. Segundo acto, a cargo de Nene Álvarez. Será una propuesta de danza contemporánea que podremos disfrutar en el Museo Taurino, con entrada libre hasta completar aforo. Nene Álvarez, que ha acudido a la presentación, ha explicado que participa en el programa de residencias artísticas de La Normal con un proyecto que forma parte de la trilogía Cartografías del silencio. En estas piezas, "intento hablar sobre las diferentes identidades del silencio y cómo se materializan a través del cuerpo".

En el Museo Julio Romero de Torres, el domingo 17 de mayo, a las 10.30 horas, se celebrará la actividad Música y pintura, un recital con violonchelo a cargo de la joven violonchelista Raquel Rivera-Novillo, integrante de la plantilla de la Orquesta de Córdoba. Interpretará obras de Bach, Sollima y Marais, como música ambiental. La actividad pretende transmitir, a través de la música, un diálogo dentro del museo y explicar de una forma diferente el Museo Julio Romero de Torres.

Albás ha recordado que el Museo Taurino está desarrollando además una programación especial dentro de la Fiesta de los Patios con actividades como la exposición extraordinaria de Fernando Aguayo, titulada Toros y caballos, que permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

Otras actividades en el Museo Taurino

El martes 12 de mayo, habrá una mesa redonda sobre la actualidad taurina de Córdoba, con la intervención de José María Montilla, Rafael Contreras, Rufino Gomera y Julián Urbano, además de la actuación del grupo Oro y Plata. El miércoles 13 de mayo, albergará la conferencia y presentación del libro De barro y oro, del escritor y apoderado Nacho de la Serna, a las 20 horas. El miércoles 20 de mayo, se celebrará la presentación y entrega del boletín Loterías y Toros número 30, con una intervención artística a cargo de Irene Lozano, también a las 20 horas. Y el jueves 21 de mayo, a las 13 horas, se presentará la edición número 76 del Trofeo Manolete.