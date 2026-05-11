La cineasta Natalia Moreno protagonizará un encuentro sobre su primera novela en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba.

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone dos nuevas actividades literarias en el mayo cordobés. La primera de ellas, el miércoles 13 de mayo, contará con la cineasta Natalia Moreno para conversar sobre su primera novela Madonna no nació en Wisconsin, en conversación con la escritora Victoria García.

La segunda, el miércoles 20 de mayo, también estará dedicada a la narrativa con la intervención de Diego Vaya sobre su obra Al final de las voces, 45º Premio de Novela Felipe Trigo, en diálogo con el poeta Pablo García Casado. Las citas se celebrarán en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba con entrada libre hasta completar aforo.

Una infancia marcada por la necesidad de reinventarse

La cineasta, directora, guionista y actriz Natalia Moreno salta del plano visual al literario con su novela Madonna no nació en Wisconsin (Editorial Galaxia Gutenberg). La obra narra la historia de una mujer que revisita su pasado para comprender su presente. A través de los recuerdos de una infancia marcada por la necesidad de reinventarse para sobrevivir, el relato reconstruye la vida en un pueblo de los años noventa, con escenas cotidianas y personajes que evocan la memoria colectiva de toda una generación. La narración se convierte así en una reflexión sobre la memoria, la identidad y la capacidad de resistencia frente a la adversidad.

Natalia Moreno goza de un amplio reconocimiento en el sector del cine. Su primer largometraje, Ara Malikian: una vida entre las cuerdas, ganó el premio Goya, el Forqué y la Biznaga de Plata Mujeres en Escena del Festival de Cine de Málaga. Con esta visita, la autora finaliza la promoción andaluza de la mano del Centro Andaluz de las Letras que lleva a la autora a Sevilla el día 12 de mayo. En Córdoba la actividad será a las 19.00 horas.

Planos narrativos para combinar el pasado con el presente

Concluirá la programación de mayo en Córdoba Diego Vaya, autor de Al final de las voces (Fundación Lara), con el que ha alcanzado el 45º Premio de Novela Felipe Trigo. El autor combina los planos narrativos del presente y el pasado en torno a la desaparición de una joven estudiante de periodismo en los años setenta y a la investigación que estaba llevando a cabo sobre la muerte de su tío. Sus pasos le llevarán a reconstruir el pasado familiar durante la Guerra Civil y la posguerra.

Diego Vaya ha publicado, entre otros, los libros de poemas Streaming, Premio Ciudad de Badajoz, Pulso solar, accésit del Premio Jaime Gil de Biedma y Premio Andalucía de la Crítica, Game Over, Premio Vicente Núñez y El libro del viento, accésit del Premio Adonáis. Es también autor del libro de relatos Arde hasta el fin, Babel y de la novela corta Medea en los infiernos, Premio Universidad de Sevilla. El público está citado el 20 de mayo a las 19.30 horas.