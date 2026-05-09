Ni un festival ni una exposición: el C3A de Córdoba acoge un maratón artístico con Niño de Elche y Quantic como platos fuertes

La lluvia es un reto, pero no un impedimento para que el Centro de Creación Contemporánea (C3A) se transforme en una gran plaza para 17 artistas, que despliegan desde las 12.00 horas sus habilidades antes los asistentes que han decidido no perderse una cita con la cultura este sábado.

Plaza Contemporánea, el primer gran evento cultural del año de la Fundación Kutxabank en Córdoba, ha arrancado al mediodía su maratón de doce horas con los artistas dispuestos a crear en directo, sin red y sin pausa. No es exactamente un festival, ni una exposición, ni un concierto. Es, quizá, las tres cosas a la vez, y algo más. Los organizadores -la Fundación Kutxabank y la agencia Keyser V- lo habían anunciado como un espacio "abierto, participativo e interdisciplinar".

Las precipitaciones que se han sucedido en la capital durante la mañana han complicado el inicio del evento, pero desde la organización señalan que, aunque se ha retrasado el inicio, todas las citas han seguido en pie. También apuntan a que "se acortarán algunas actuaciones", y que, durante la lluvia, tratarán de cubrir a los artistas para que desarrollen sus creaciones.

Uno de los talleres de 'Plaza Contemporánea'. / Manuel Murillo

Creación en vivo

Durante las doce horas, el recinto acoge la actuación de músicos consagrados y emergentes, la creación de artistas plásticos y proyecciones de videoarte en vivo, así como talleres de arte visual y de DJ y zonas destinadas a la gastronomía de calidad y sostenible.

Los artistas trabajan en sus piezas a la vista del público, que puede acercarse, preguntar, observar el proceso. El arte sin bambalinas. Los talleres abren paso además a un espacio de participación. El aforo es 3.000 personas, gratuito y por reserva previa a través de la web del Palacio de Viana. La adquisición de entrados no tardó en completarse.

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Asistentes al maratón cultural del C3A. / Manuel Murillo

El plato fuerte de la jornada llegará en los compases finales, con la música en vivo de Francisco Contreras Molina, Niño de Elche, y Will Holland, Quantic, quien toma el relevo con la naturalidad de quien lleva décadas construyendo puentes entre continentes. Será el cierre perfecto para un día que ha empezado a trompicones, pero manteniendo la promesa de conectar talentos.