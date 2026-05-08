Niño de Elche, artista: "Del niño que fui queda la impertinencia y la idea utópica del flamenco como un juego"

Este sábado, regresa a Córdoba para participar en el proyecto Plaza Contemporánea en el C3A, una propuesta que mezcla electrónica, arte visual y otras disciplinas. ¿Qué va a presentar Niño de Elche?

El proyecto tiene un contexto muy abierto, pero musicalmente querían que tuviese relación con la electrónica, así que he armado un concierto y un repertorio con muchas de las piezas que he ido desarrollando en festivales de música electrónica relacionados con el Sónar. Esas músicas no las he grabado, pero sí las voy haciendo en espacios como este, donde la gente está de pie, donde se requiere una música más relacionada con el baile, etcétera. Así que será un concierto con muchas de esas composiciones ligadas a la electrónica que he hecho a lo largo de mi carrera.

¿Qué le sugiere actuar en un espacio como este, un centro de creación contemporánea?

Yo suelo actuar en lugares relacionados con el arte sonoro. Si hacemos una mirada amplia de todos los proyectos que he desarrollado en el último año, un porcentaje importante está relacionado con centros de creación. Para mí es habitual actuar ya no solamente como concertista, que sería este caso, sino como artista que expone, que hace instalaciones, que va con acciones o que colabora con otro tipo de disciplinas. En el C3A he hecho alguna colaboración. En lo concertístico, estuve, si no recuerdo mal, en la Noche Blanca, dando un concierto hace unos años, pero también dentro de exposiciones como la de Val del Omar. Los centros de creación son espacios donde encaja muy bien gran parte de mi producción.

El Niño de Elche. / @juanantru Juan_Trujillo

Córdoba es una ciudad marcada por la tradición, el patrimonio, el flamenco. ¿Le interesa dialogar con esa tradición o más bien incomodarla?

Las tradiciones, siempre que dialogas con ellas, se incomodan, forma parte de su espíritu. Tradición tiene que ver con la idea de traducir, pero también con la idea de traicionar y desde ahí me relaciono con ese ente abstracto que supone la tradición, que no sabemos bien de qué estamos hablando, ni cómo se delimita, ni dónde lo enmarcamos.

¿Cree que el flamenco necesita ser un bien protegido o es mejor romper sus etiquetas?

El flamenco, en sí, es una forma de romper etiquetas, no hace falta que venga nadie a protegerlo. Protegerlo es referenciarlo constantemente y desde ahí, ya no tanto se protege, sino que se reaviva, se resucita. Yo no creo en las políticas de protección aplicadas a la música o a la cultura en general. Tienen el peligro de que sean visiones retrógradas o conservadoras. Y yo ahí no estoy muy cómodo, porque creo que el espíritu intrínseco de la música o del arte no es ese.

Tradición tiene que ver con la idea de traducir, pero también con la idea de traicionar y desde ahí me relaciono con ese ente abstracto que supone la tradición

¿Qué le diría al aficionado flamenco que mira con recelo su música?

Le diría lo que diría un músico que estoy referenciando ahora, Morton Feldman: que escuchen suspendiendo sus propias convicciones.

¿Cree que las instituciones arriesgan lo suficiente en lo que tiene que ver con el arte y la cultura contemporánea?

Bueno, yo creo que todo tipo de programación en la que haya propuestas heterodoxas, híbridas, transdisciplinares, donde puedas tener una variedad muy diferente al estándar de lo que se puede ver en el día a día, es interesante. Los centros de creación contemporánea son una alternativa a otras instituciones que ya conocemos, más estándares, como teatros, salas de conciertos o peñas flamencas. Ofrecer espacios donde puedas experimentar diferentes sensaciones, estéticas y discursos, siempre es positivo. Porque al fin y al cabo nos construimos también desde esas paradojas y esos contrastes.

¿Ha coincidido antes con los otros artistas que van a estar presentes (Quantic, BKTS, Momo, Ussuru Sound...)? ¿Los espectáculos tendrán alguna conexión entre ellos?

Cada uno hace su espectáculo por separado. Conmigo colaboran los músicos que vienen conmigo: Arnau Obiols, Fran y Juan López, que es artista y comisario cultural amigo mío de Córdoba.

¿En qué punto está ahora mismo Niño de Elche? ¿Qué propuestas tiene sobre la mesa?

A ver, sobre la mesa, de una forma literal, tengo una serie de libros, porque estoy escribiendo mi próximo libro y estoy dándole vueltas a algunos textos. Saldrá, espero, y tiene que ver con lo flamenco hasta cierto punto. Ahora estoy en París ensayando un concierto que se titula Entre Feldman. Feldman es un compositor del que este año se celebra el centenario, y he hecho una serie de conciertos en París y en A Coruña en relación con sus textos y su obra musical. También estoy actuando con Refree con el último disco, Cru+es, hemos hecho la banda sonora de El mal hijo, de Jaime Lorente, y estoy terminando una banda sonora para una película, el corto Flamenco, de Carla Simón, protagonizado por Rocío Molina, que se estrena próximamente. Además, hago direcciones de danza y más cosas.

Del cante me interesan, en un sentido más general, todas las rugosidades, las imperfecciones, el sentido del quiebro, todo lo que rodea al cante, ese elogio de la disonancia, de lo arrítmico, lo que sale fuera del estándar de estos tiempos

¿Qué le ha aportado trabajar con Raül Refree?

Con Raül llevo trabajando ya muchísimos años, tocando juntos llevamos como doce años. Trabajar con Raül y mantener una relación creativa con él es una riqueza, un abismo. Es un tipo muy culto, especial, con una gran amplitud de miras, con muy pocos prejuicios. A diferencia de muchos productores, sabe traicionarse a sí mismo, sabe trabajar en pro del otro, sabe escuchar. Yo me rodeo de gente que tiene estas virtudes porque creo que eso siempre va en favor de mi crecimiento personal.

El Niño de Elche. / Ernesto Artillo

¿Escucha mucho cante flamenco?

Últimamente, no estoy escuchando mucho cante flamenco, la verdad, me interesa más la guitarra flamenca que el cante, pero depende de lo que esté trabajando. Según lo que esté haciendo, cojo unas fuentes u otras. Por ejemplo, escribiendo este libro aparecen algunas referencias, algunas cosas que se me olvidan. Como tengo un programa en Radio 3, estoy escuchando muchas nanas y temas relacionados con eso. Para el último disco que hice en solitario, que parte de la obra de Manuel Torre, me interesaba muchísimo. Del cante me interesan, en un sentido más general, todas las rugosidades, las imperfecciones, el sentido del quiebro, todo lo que rodea al cante, ese elogio de la disonancia, de lo arrítmico, lo que sale fuera del estándar de estos tiempos. Y de la guitarra flamenca me interesa su mundo ruidista, toda la maquinaria de la guitarra como elemento ruidista en sí mismo.

¿Cuáles son los referentes de esa rugosidad flamenca?

Aparte de Manuel Torre, Agujetas siempre me ha gustado muchísimo; Juan Talega; Antonio Mairena… Todos esos cantaores que, paradójicamente, mucha gente piensa que son antagónicos a mí me gustan muchísimo. Me interesan todas las generaciones: Morente, El Lebrijano, Fosforito, José Menese… Todos esos cantaores magnéticos, vistos desde muchas perspectivas. Me gustan mucho los cantaores mayores, los que cantan muy bien: El Cabrero, Manuel Cobitos, Juan Varea, Pepe de la Matrona… cantaores que, desde su erosión vocal, han tenido cosas que también me interesan mucho.

¿Qué queda de ese Niño de Elche que empezó cantando flamenco y que, de alguna forma, decidió abandonar ese camino y tirar por otro?

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De aquel niño queda una idea utópica del flamenco como un juego, el juego era la política que tenía ante la vida, ante las prácticas artísticas. Queda la impertinencia que aún me acompaña. Queda la ilusión de seguir conociendo gente del arte, eso es algo que me gusta muchísimo. Queda ese niño que se exponía en concursos y que quizá a veces no sabía dónde se exponía.