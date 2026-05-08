Córdoba acoge este sábado el primer maratón cultural de Andalucía con 12 horas de música, arte, talleres y gastronomía

Doce horas de música, arte y cultura convertirán a Córdoba en una gran plaza multidisciplinar abierta a la ciudadanía. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) acogerá este sábado el primer maratón cultural de Andalucía Plaza Contemporánea, una cita gratuita para la que se han distribuido 3.000 invitaciones y que reunirá talento local e internacional en una jornada ininterrumpida desde las 12.00 horas.

La iniciativa está promovida por la Fundación Kutxabank, organizada por Keyser-V y cuenta con la colaboración del C3A, sede en Córdoba del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Durante las 12 horas que dura la actividad el público podrá disfrutar de una programación multidisciplinar con 17 artistas vinculados a la música, el arte visual, el videoarte, la creación plástica y la experimentación sonora. El evento incorpora además talleres infantiles, mercado de arte y una zona gastronómica con propuestas de calidad y sostenibles.

Música en directo con Niño de Elche y Quantic como cabezas de cartel

La programación musical arrancará a las 12.00 horas con Anaïs Begon, seguida de Chilly Grrrrl777 a las 13.30 horas y Momo a las 15.00 horas. Ya por la tarde, actuarán Ussuru Sound a las 16.30 horas y BKTS a las 18.00 horas.

Los platos fuertes de la jornada llegarán a última hora de la tarde con la actuación del Niño de Elche, prevista para las 19.30 horas, y de Quantic, que subirá al escenario a las 21.30 horas. Con esta combinación de artistas emergentes y nombres consolidados, el maratón cultural en Córdoba busca situar al C3A como un espacio de referencia para la creación contemporánea y la música actual.

Cartel del maratón cultural 'Plaza Contemporánea'. / CÓRDOBA

Arte, talleres infantiles y mercado creativo

El programa también incluye intervenciones artísticas y propuestas participativas. El público podrá asistir a las proyecciones de videoarte en directo de Juan López y Mariana, así como a la intervención escultórica La Arquitectura del Eco, de Almudena Castillejo, que se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas.

De 12.00 a 15.00 horas, Clara Gómez, en colaboración con NIX, presentará una obra tridimensional elaborada con madera y vinilos. Además, entre las 13.30 y las 16.30 horas se impartirá un taller de DJ con discos de vinilo a cargo de Iker & Maria.

Los más pequeños tendrán también su propio espacio dentro del C3A de Córdoba, con actividades de pintacaras, taller de reciclaje y manualidades creativas entre las 12.00 y las 15.00 horas. A ello se sumará un mural artístico colectivo, previsto de 13.30 a 16.30 horas.

El mercado de arte permanecerá abierto de 12.00 a 23.30 horas con propuestas de Desgarrarte, Kira Noland, Mocarole y La Gira, reforzando el carácter abierto y creativo de la cita.

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La jornada se completará con una propuesta gastronómica sostenible con foodtrucks en la que participarán perfiles influyentes como Cenando con Pablo, presente también en el evento nacional de The Champions Burger, y B de Vikingo.