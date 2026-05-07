El tenor cordobés Pablo García-López celebra 20 años de carrera con un brindis barroco en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Córdoba ha acogido este jueves el concierto Negroni Sbagliato, una actuación especial con la que el tenor cordobés Pablo García-López ha celebrado sus 20 años de trayectoria artística.

Acompañado por Aarón Zapico, al clave y en la dirección musical, García-López propuso un recorrido vibrante por el repertorio barroco, con obras de Vivaldi, Monteverdi y Boccherini. El programa incluyó arias de óperas como L’incoronazione di Dario, Farnace, Bajazet, Arsilda, regina di Ponto y Atenaide, además del célebre Lamento d’Arianna de Monteverdi y fragmentos de la Sinfonía en re menor La casa del diablo de Boccherini.

La actuación se planteó como un auténtico brindis musical, lleno de elegancia, energía y teatralidad, en homenaje a dos décadas de carrera de uno de los tenores más destacados de su generación.

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El tenor cordobés Pablo García López durante su actuación en el Gran Teatro. / Rafael Alcaide / IMAE

Un concierto muy especial

En una entrevista previa con Diario CÓRDOBA, el tenor cordobés explicó que este concierto tenía un carácter especialmente personal, al cumplirse dos décadas de su primera actuación en Córdoba. García-López definió el programa como una propuesta “muy divertida”, inspirada en la mezcla del cóctel que le da título, y destacó el Lamento d’Arianna como uno de los momentos más especiales de la velada, una pieza dramática que interpretaría de memoria y con un enfoque teatralizado.