Concierto en Rabanales
La Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco rinde homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento
El teatro griego del campus de Rabanales acoge un espectáculo multidisciplinar que conmemora el legado de Manuel de Falla, combinando orquesta, danza y dramaturgia
El teatro griego del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido el escenario del concierto homenaje a Manuel de Falla a cargo de la Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La cita, enmarcada en la 50º Semana Musical de Primavera del Conservatorio, ha contado con la colaboración de alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río y de la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro de Córdoba.
La Orquesta UCO-CSM de Córdoba es fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La orquesta está integrada principalmente por alumnado de enseñanzas superiores, y la formación no solo persigue la excelencia interpretativa, sino también la preparación integral de jóvenes músicos mediante la experiencia directa en un contexto orquestal profesional. En esta ocasión, la orquesta ha presentado un programa de especial significado: un homenaje a Manuel de Falla con motivo del 150º aniversario de su nacimiento. Esta conmemoración permite redescubrir la figura de uno de los compositores más influyentes de la música española, cuya obra logró aunar tradición y modernidad, proyectando el lenguaje musical español en el ámbito internacional.
Antes del inicio del concierto, han dirigido unas palabras a los asistentes el vicerrector en funciones de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte; el director del CSMRO, Manuel Ureña Delgado; y la directora del Conservatorio de Danza, Lucía Luque Salas.
Un espectáculo multidisciplinar
El programa ha recorrido algunas de las páginas más representativas del universo sonoro de Falla, de Sombrero de tres picos a Amor brujo pasando por Andaluza o Canción del amor dolido. Además, el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río ha participado activamente mediante la intervención de su alumnado, que ha aportado una dimensión coreográfica a varias de las piezas, reforzando el vínculo entre música y danza tan presente en la obra de Falla. A ello se suma la participación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba Miguel Salcedo Hierro, en la que un actor ha interpretado al propio Manuel de Falla, estableciendo un hilo conductor escénico a lo largo del concierto.
A través de intervenciones habladas, este personaje ha introducido y contextualizado las obras, guiando al público por el programa y ofreciendo claves interpretativas.
Bajo la dirección artística de su directora titular, Lucía A. Moreno Sanz, el resultado ha sido una propuesta que trasciende el formato sinfónico tradicional, convirtiéndose en un espectáculo completo en el que convergen música, danza y teatro.
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