Un nuevo libro recupera la faceta más comprometida y social del pintor cordobés Julio Romero de Torres

La sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este jueves la presentación del libro Julio Romero de Torres. Insigne trabajador, eminente obrero del arte, una obra editada por UCOPress Editorial Universidad de Córdoba y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) y que recupera la dimensión más social, crítica y comprometida del pintor cordobés.

Según informa la UCO, la publicación recoge las ponencias, el catálogo de una exposición y el contenido de unas jornadas celebradas en 2024 con las que se conmemoró el 150 aniversario del nacimiento del artista, con el objetivo de que los análisis, debates y el conocimiento que se generó en ese encuentro permanezca en el tiempo y sirva como referencia para futuros estudios.

La obra, a través de distintas perspectivas, aborda la faceta más comprometida, social e intelectual de Julio Romero de Torres, superando los tópicos que han condicionado la forma en la que ha sido interpretado. El libro analiza su contexto histórico, su entorno familiar y cultural, su relación con la clase trabajadora y la Casa del pueblo de Córdoba, así como su vínculo con figuras destacadas del pensamiento y las artes de su tiempo y con los movimientos sociales e intelectuales de la época, ofreciendo así una lectura renovada del pintor como artista comprometido vinculado a las transformaciones de la España de su época.

Presentación del libro 'Julio Romero de Torres. Insigne trabajador, eminente obrero del arte', en la sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

El rector ha presidido el acto

El acto de presentación de la publicación ha contado con la presencia del rector en funciones de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el patrono de Fudepa y secretario de Memoria Histórica y democrática de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas. Concretamente, la obra ha sido presentada por el historiador Manuel García y la exdirectora del Museo de Bellas Artes, Fuensanta García, en un diálogo moderado por la gerente de Fudepa y coordinadora de la publicación, Josefa Castillejo.

El rector en funciones de la Universidad de Córdoba ha destacado que la obra “ofrece una lectura renovada de Julio Romero de Torres, un enfoque que permite conocer mejor al artista, comprender la complejidad de su legado y reconocer cómo su mirada profunda sobre la realidad contribuyó también a proyectar la identidad de Córdoba más allá de sus fronteras”.

Asimismo, Torralbo ha subrayado que el libro “es fruto de una suma de voluntades que demuestra la capacidad de colaboración entre entidades públicas y sociales en torno a la cultura, la memoria y el pensamiento crítico”, y se ha mostrado confiado en que los lectores “encuentren en sus páginas no solo un acercamiento más complejo a la figura del pintor, sino una invitación a seguir interrogando su legado desde nuevas claves”, ya que “conocer nuestra historia cultural es, en definitiva, comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar como sociedad”.

Por su parte, el patrono de Fudepa y secretario de Memoria Histórica y democrática de UGT Andalucía ha destacado durante el acto que “Julio Romero de Torres fue mucho más que uno de los grandes nombres de la pintura andaluza; fue también un hombre profundamente conectado con la realidad social de su tiempo y con la vida de la clase trabajadora cordobesa”.

En este sentido, Pablo Sánchez ha defendido la importancia de iniciativas como esta para “preservar la memoria democrática y cultural de Andalucía, acercando a las nuevas generaciones figuras fundamentales de nuestra historia desde perspectivas que muchas veces han permanecido en segundo plano”. Por ello, ha reafirmado el compromiso de Fudepa con la cultura y la divulgación histórica, señalando que “Andalucía necesita seguir construyendo espacios de reflexión y conocimiento donde cultura, memoria y derechos sociales caminen de la mano”.

Exposición en el Rectorado

Con motivo de la presentación de la obra, el Rectorado de la Universidad de Córdoba ha recuperado la exposición que se proyectó en el año 2024, y que en aquel entonces recorrió distintos centros y facultades de la institución universitaria con la colaboración de Fudepa y la Diputación de Córdoba.

La muestra, que será visitable hasta el 17 de mayo de lunes a viernes de 09.00 a 19.00 horas, ofrece una mirada inédita del célebre pintor cordobés, más allá de su obra pictórica. Esta exposición explora su faceta más íntima, destacando su implicación social y cultural a través de imágenes, fotografías, recortes de prensa y otros materiales que revelan aspectos menos conocidos de su vida, ofreciendo al público una nueva oportunidad para acercarse a la figura y la obra del artista desde esta perspectiva renovada.

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