Mayo de escenarios, circo y música en la provincia de Córdoba: toda la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrollará durante el mes de mayo una programación en la provincia de Córdoba que incluye diez representaciones de teatro, circo y música dirigidas a públicos diversos. Los municipios de Montoro, Palma del Río, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco y Lucena serán escenario de una oferta que combina creación contemporánea, espectáculos para público adulto y una destacada presencia de funciones escolares dentro del programa Abecedaria.

La programación arrancará el 8 de mayo en Montoro con turismointerior (teatrointerior), de David Montero / La Suite, una propuesta escénica dirigida a público escolar que invita a reflexionar sobre el territorio, la identidad y la percepción a través de un lenguaje contemporáneo que combina cuerpo, palabra y espacio.

El 9 de mayo, Palma del Río acogerá Las Bingueras de Eurípides, de Las Niñas de Cádiz, una comedia fresca y desenfadada que revisita los clásicos desde una mirada actual, combinando humor, crítica social y un estilo muy reconocible basado en la oralidad y el ritmo.

Las propuestas para público escolar continuarán el 12 de mayo en Villanueva de Córdoba con El Círculo, de Truca Circus, un espectáculo que mezcla circo y teatro gestual para hablar de la cooperación, el juego y la convivencia desde una perspectiva lúdica y visual.

El 13 de mayo llegará a Pozoblanco La Maestra - Andereño, de Anita Maravillas, una delicada pieza de teatro de títeres que rinde homenaje al mundo de la educación y a la memoria colectiva desde una puesta en escena poética y emotiva.

La programación proseguirá el 14 de mayo en Lucena con De Amor y Raíces, de José Luis Jaén, una propuesta escénica que combina música y palabra para explorar las emociones, la tradición y el arraigo cultural.

Al día siguiente, el 15 de mayo, la música tomará las calles de Lucena con Gata Brass Band ¡Que suene la calle!, una enérgica propuesta itinerante que fusiona estilos y ritmos para acercar la música en directo al espacio público.

Gata Brass Band ¡Que suene la calle! / CÓRDOBA

Programa Abecedaria

El programa Abecedaria retomará su actividad el 21 de mayo en Villanueva de Córdoba, el 22 en Lucena y previamente el 13 en Pozoblanco con nuevas funciones de La Maestra - Andereño, de Anita Maravillas, una pieza de teatro de títeres dirigida al público escolar que rinde homenaje a la educación y a la memoria colectiva. Ambientada en el contexto de una escuela rural, la obra pone en valor la figura del profesorado y su compromiso con la enseñanza, abordando temas como la vocación, la transmisión del conocimiento y el arraigo al territorio. Con una puesta en escena cuidada y poética, la propuesta combina interpretación, manipulación de objetos y sensibilidad estética para conectar emocionalmente con el público más joven.

El 28 de mayo, Villanueva de Córdoba acogerá Isla del Tesoro, de Inhabitants, una adaptación escénica del clásico de aventuras que invita al público infantil a sumergirse en un viaje lleno de imaginación y aprendizaje a través del lenguaje teatral.

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Cerrará la programación los días 29 de mayo en Pozoblanco con una nueva función de Las Bingueras de Eurípides, consolidando el éxito de esta propuesta que conecta con el público desde el humor y la revisión contemporánea de los clásicos.