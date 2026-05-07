El Festival de Teatro Duque de Rivas de Lucena cumple 30 años con un taller de monólogos y adaptaciones musicales

Un repertorio de 18 montajes artísticos, con diversos géneros, configura la trigésima edición en Lucena del Festival de la Escuela de Teatro Duque de Rivas. Este colectivo cultural escenifica durante mayo y junio funciones con prácticamente 20 actores e intérpretes con edades que van desde los 3 años hasta las formaciones sénior.

Las sesiones teatrales comienzan este próximo lunes, fundamentadas en una nueva fusión con la Escuela Municipal de Teatro de Antequera y la representación de la obra 8 mujeres, dirigida por Marina Pérez.

Palacio Erisana

La totalidad de las actuaciones se concentran en el Palacio Erisana. Una de las principales novedades estriba en la realización de un taller de monólogos, denominado De risas por el Patio del Castillo, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio desde las 20.00 horas en el Castillo del Moral. De igual manera, los promotores de esta programación recuperan el taller de teatro musical, titulado El último cabaret, dirigido por la actriz lucentina Elena Moreno.

Francisco Barbancho, concejal de Cultura, afirmaba que este proyecto ha logrado afianzarse como “un espacio esencial” dentro de la agenda anual de la localidad.

El catálogo de obras, por lo demás, vinculadas a las diferentes etapas escolares y formativas, transitando por el drama, la comedia, el teatro social, el musical y el teatro infantil, presenta títulos como Así que pasen 5 años, Lo que queda en la memoria, Gris, La consulta, Kirikú y Karabá, Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez, o Punk Rock.

Colaboración con Amara

La Escuela Duque de Rivas, un año más, renueva su cooperación con la asociación asistencial Amara, manteniendo la conformación de dos grupos de personas con capacidades diferentes, a través de la alternativa del taller de Clown Social.

Las entradas generales están disponibles, desde este viernes 8 de mayo, en la plataforma Giglon, aparte de la venta presencial en la Escuela de Teatro los días 14, 21 y 28 de mayo. Las funciones de Amara adquieren un carácter gratuito y el taller de monólogos cuesta, individualmente, cinco euros.