De Patios, Maldita Nerea y Verbena de la Paloma: así se presenta la oferta de ocio en Córdoba para el segundo finde del Mayo Festivo

Córdoba se prepara para vivir su primer fin de semana del Mayo Festivo bajo la influencia de una borrasca atlántica que dejará precipitaciones a lo largo del sábado y domingo, obligando a contar con el paraguas para disfrutar de una de las propuestas de ocio más esperadas cada año en la capital: la Fiesta de los Patios de Córdoba.

Abiertos al público desde el 4 de mayo y hasta el domingo 17, los fines de semana son, tradicionalmente, el momento de mayor afluencia a estos recintos, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya sea paraguas en mano o con chubasquero, la fiesta ofrece la oportunidad de conocer 64 recintos, 53 de ellos a concurso, en cinco rutas.

Junto a los Patios, la música es la otra gran protagonista de la agenda de cultura y ocio, y con propuestas para todos los gustos. De Maldita Nerea, que recala este sábado en la Sala Impala, a la Verbena de la Paloma, la archiconocida zarzuela, que se representa en el Gran Teatro. Toma nota de las citas de ocio del 8 al 10 de mayo.

Patios de Córdoba

Córdoba se encuentra ya inmersa en la cita más internacional del Mayo Festivo: la Fiesta de los Patios de Córdoba. Hasta el próximo 14 de mayo se pueden recorrer 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas. Además, la cita cuenta con un programa paralelo cultural, con actuaciones musicales como reclamo. No te pierdas detalle con nuestra Guía Multimedia de los Patios de Córdoba.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

Concurso de Rejas y Balcones

La Fiesta de los Patios de Córdoba se vive también en la calle con el Concurso de Rejas y Balcones, que discurre paralelamente con la cita de los patios y pone en valor las fachadas de los edificios de algunos puntos distinguidos dentro del casco histórico de la capital se visten por el Mayo Festivo aunando una arquitectura singular, elementos de vegetación y muchas flores.

La singularidad de este evento, que cuenta con 33 participantes, es que se disfruta a pie de calle por lo que no es necesario esperar largas colas, como sí ocurre con los Patios de Córdoba, y puede visitarse a cualquier hora del día.

Concurso de rejas y balcones / CÓRDOBA

Verbena de la Paloma, cita con la zarzuela

La Verbena de la Paloma, clásico entre los clásicos, obra maestra de la zarzuela, llega este sábado 9 de mayo al Gran Teatro a cargo de la compañía Ballet y Coreografía de Mary Carmen Sereno. Dirigida por la soprano y directora escénica, María José Molina, pretende, con su ilusionante proyecto, engrandecer y consolidar la Zarzuela como patrimonio cultural de todo el público. Entradas disponibles aquí.

Maldita Nerea en la Sala Impala

El sábado 9 de mayo, la Sala Impala recibe a Maldita Nerea. La banda, con Jorge Ruiz a la cabeza, presenta su gira 'Origen', un recorrido por su trayectoria musical que incluye improvisación y conexión intergeneracional.

Un día antes, el viernes 8, es el turno de Puño Dragón. El grupo asturiano de rock alternativo presenta en la Sala Impala su particular imaginario musical, que se nutre del rock tradicional pero añadiendo sonoridades propias de la escena actual.

‘Los escarabajos’ en Long Rock

The Beatles sonarán con fuerza este sábado en Córdoba como contrapunto a la música tradicional del Mayo Festivo. La Sala Long Rock recibe a ‘Los escarabajos’, el grupo de referencia de los tributos a los cuatro de Liverpool.

Cartel de 'Los escarabajos' en Long Rock. / CÓRDOBA

‘Las bingueras de Eurípides’, en el Teatro Góngora

La cita teatral del fin de semana tendrá lugar el viernes en el Teatro Góngora con la representación de ‘Las bingueras de Eurípides’, a cargo de la compañía Las Niñas de Cádiz. La trama se centra en un local semioculto de un viejo barrio, donde un grupo de mujeres, lideradas por la misteriosa Dionisia, se reúnen por las tardes en torno a un bingo clandestino.

Festival de Primavera de Córdoba

Ocho espacios patrimoniales de la ciudad se llenarán de nuevo de música clásica de la mano del Festival de Primavera de Córdoba, que cumple este año su tercera edición con una completa programación que se desarrollará del 16 de abril al 16 de mayo.

Este viernes 8 de mayo, a las 20.30 horas, la plaza de Capuchinos acoge el concierto del quinteto de metales Spanish Brass. Y el sábado 9, a las 21.30 horas, en la iglesia de la Merced, concierto del Coro Brouwer, que presenta ‘Naturaleza coral’, un espectáculo que hace un recorrido por las diferentes formas en las que los compositores de los últimos 75 años han conectado y transmitido la naturaleza a través de las obras para coro, tanto a capela como con acompañamiento instrumental. Con entrada libre hasta completar aforo.

Plaza Contemporánea en el C3A

El sábado 9 de mayo, el C3A (Centro de Creación Contemporánea de Andalucía) se transforma en el epicentro de la cultura urbana y experimental con la llegada de Plaza Contemporánea. Un ciclo único que celebra los 10 años del centro con 12 horas de programación ininterrumpida.

Plaza Contemporánea en el C3A / CÓRDOBA

Primavera en las iglesias fernandinas

Entre los meses de abril y junio, Córdoba se convierte en el escenario de un ambicioso viaje por seis siglos de música sacra con el Festival de Primavera en las Iglesias Fernandinas. Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá 13 programas únicos en las emblemáticas iglesias fernandinas y otros espacios singulares.

Este 9 de mayo la cita es en la Mezquita-Catedral, a las 20.30 horas, con Dios en la Ópera (Arias sacras).

Marathon, en Teatro Avanti

El domingo 10, a las 19.00 horas, Teatro Avanti acoge la representación de Marathon, a cargo de la compañía del mismo nombre. Narra la historia de dos amigos que se reúnen con regularidad para entrenar para una maratón que se celebra en la ciudad de Nueva York. La trama se desarrolla a lo largo de una conversación durante uno de sus entrenamientos en su lugar habitual.