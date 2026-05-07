La cineasta cordobesa María Pulido regresa con 'Tsunami', un corto de animación que combina experiencia personal y reflexión social

La cineasta cordobesa María Pulido, ganadora del premio Cordobés del Año en 2025 y conocida por la producción de arte de la película Mariposas negras, regresa con el cortometraje de animación Tsunami, una obra de mirada luminosa sobre el hogar y el cambio generacional que combina la experiencia personal y la reflexión social. El estreno mundial del corto tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo en Gran Canaria, en el marco del festival Animayo, que puntúa para la participación en los Goya y los Oscar. La presentación en este reconocido festival internacional, uno de los principales escaparates de la animación en España, inicia el recorrido de la obra por festivales, tras despertar una importante expectación en el circuito especializado.

Con Tsunami, la cineasta regresa a la dirección con una pieza íntima creada a partir de una experiencia muy personal, que le ha permitido confirmar su evolución artística y su posición dentro de la animación contemporánea. La historia de Tsunami parte de la visión de una foto, "la última que me hice con mi abuela, ya fallecida, y de mi reflexión sobre si de haber sabido que sería la última, me habría hecho más fotos con ella", ha explicado. El concepto de tsunami supone "una metáfora" del estado emocional un tanto explosivo de la protagonista. El corto, que transcurre en una mudanza, aborda además otros temas como el acceso a la vivienda y la gentrificación turística y de cómo los cambios en el paisaje y la realidad de la propia ciudad o pueblo afectan a cada uno.

Imagen del cortometraje 'Tsunami', dirigido por María Pulido. / CÓRDOBA

Pulido, cordobesa afincada en Tenerife, se sitúa en un enfoque de "nostalgia alegre" que huye del dramatismo para llegar a "una lectura emocional en la que cerrar etapas forma parte del crecimiento" y de cómo las familias que se desplazan hacen que sus raíces cambien "aunque hay vínculos que permanecen". Su película, que según María Pulido, "al ser de animación, requiere el mismo esfuerzo que un largometraje con personajes de carne y hueso", lo empezó a escribir hace tres o cuatro años aunque ha tomado forma a lo largo de diez meses. "Esta es mi primera vez como directora de un proyecto con financiación sólida, lo que supone un plus de responsabilidad", ha confesado.

Pulido ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito de la animación, participando en producciones destacadas y ampliando su perfil creativo. Entre ellas, su trabajo en la dirección de arte de Mariposas negras, donde define un universo visual propio caracterizado por el cuidado cromático, la construcción atmosférica y una fuerte sensibilidad narrativa.

Producido por Tinglado Film y Uniko Films, Tsunami inicia ahora su recorrido por festivales de la mano de Agencia Freak, con previsión de presencia en certámenes nacionales e internacionales a lo largo del año. María Pulido ha confirmado su intención de negociar próximamente el estreno en Córdoba de Tsunami, ya sea en la Filmoteca o en alguna sala comercial.