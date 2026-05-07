Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaHerido coche de caballosAtrapado bajo un camiónPatios San LorenzoOcio en CórdobaMercadona CórdobaPSOE CórdobaEmpleo construcciónIznájarHuelga EducaciónHantavirusCórdoba FutsalGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Cirugía

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La artista británica, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias

La cantante británica Bonnie Tyler.

La cantante británica Bonnie Tyler. / Antonio Paz / EFE

EFE

Lisboa

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Noticias relacionadas

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  3. Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
  4. La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
  5. Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba
  6. Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas
  7. Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
  8. Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

Conference League, semifinales: Estrasburgo - Rayo, en directo

Conference League, semifinales: Estrasburgo - Rayo, en directo

Avanza la reconstrucción de la capilla que destruyó el incendio de la Mezquita-Catedral: los trabajos se centran en la nueva cúpula

Avanza la reconstrucción de la capilla que destruyó el incendio de la Mezquita-Catedral: los trabajos se centran en la nueva cúpula

Sergio Ramírez, único candidato para la silla L de la RAE, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa

Sergio Ramírez, único candidato para la silla L de la RAE, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa

La Diputación de Córdoba abre su convocatoria de subvenciones en materia de protección civil

La Diputación de Córdoba abre su convocatoria de subvenciones en materia de protección civil

Mayo de escenarios, circo y música en la provincia de Córdoba: toda la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Mayo de escenarios, circo y música en la provincia de Córdoba: toda la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

La muestra de alfarería Enbarro reúne a 20 expositores en las Caballerizas Reales

La muestra de alfarería Enbarro reúne a 20 expositores en las Caballerizas Reales

La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de 700.000 euros para entidades sociales

La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de 700.000 euros para entidades sociales
Tracking Pixel Contents