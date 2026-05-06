Cultura
La Universidad Complutense de Madrid premia a la Fundación Antonio Gala en sus galardones de Arte y Emprendimiento
La Facultad de Bellas Artes de la UCM otorga a la Fundación Antonio Gala el premio por su contribución al apoyo de artistas emergentes
La Fundación Antonio Gala ha sido galardonada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en sus Premios AME (Arte, Mercado y Emprendimiento), en la categoría "Apoyo en Residencias y Proyectos Artísticos".
El presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno, ha recogido el galardón en dicha Facultad de manos de su decana, Raquel Monje, en un acto enmarcado en la segunda Jornada de Puertas Abiertas Aldaba, en el que agradeció el reconocimiento, que viene de una de las entidades más solventes de España en la enseñanza de las bellas artes.
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