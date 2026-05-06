El Festival de Jazz de Lucena ofrecerá este año conjunción de estilos y artistas locales

Siete espectáculos musicales y artísticos configuran la tercera edición del Jazz Fest de Lucena, encuadrado entre el 14 y el 17 de mayo. La cohesión de diferentes estilos, clásicos e innovadores; la participación de referentes locales y los emplazamientos históricos y patrimoniales trazan los rasgos de este festival recuperado en 2024.

Con entrada gratuita en los diferentes espacios, esta cita primaveral continúa priorizando "la calidad", según manifestaba este miércoles el concejal de Cultura, Francisco Barbancho, desde con una concepción "continuista" para consolidar propuestas "de primer nivel". Durante la presentación, junto al lucentino Antonio Herrera –Dj Toner-, afincado en Granada desde hace 30 años, el edil popular se congratulaba por "haber acertado" en los dos años precedentes.

Este festival comenzará el próximo jueves 14 de mayo en la Plaza de Archidona, desde las 21.30 horas, con el espectáculo titulado A la voz de Jazz, englobando jazz, bolero y tango. Un día después, doble sesión con el concierto del dúo Verónica Ferreiro & Javier Sánchez, también en la Plaza de Archidona, y, posteriormente, en el Paseo del Coso, Gata Brass Band protagonizará el montaje ¡Qué suene la calle!.

Antonio Herrera y Francisco Barbancho, en la presentación del Jazz Fest de Lucena 2026. / M. González

Novedades en esta edición del Jazz Fest

El fin de semana proseguirá, el sábado 16 de mayo, escenificando una de las novedades esenciales de esta edición, basada en el género de la danza. El Palacio Erisana albergará, desde las 20.00 horas, La Nuit, un montaje capitaneado por la artista lucentina Carmen Mora, junto a la compañía Katarsis. Después, a las 21.30 horas, en el interior del Castillo del Moral, se exhibe Disciplinantes: del Impresionismo al Lo-Fi, una iniciativa que armoniza jazz, música electrónica y hip hop, liderada por el artista lucentino Antonio Herrera, y que proviene de un proceso de investigación musical orientada en compositores como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Erik Satié o Claude Debussy, junto al multiinstrumentista Dani Molina y el trompetista Raynald Colom.

Esta jornada de sábado finalizará a las 23.00 horas en el Paseo del Coso, con la intervención de Gilipojazz, trío que enarbola música alternativa y virtuosa y humor, a través de jazz punk.

La clausura acontecerá el domingo 17 de mayo a partir de las 20.00 horas, nuevamente en el Castillo del Moral, con el espectáculo denominado En clave de gospel, encargado a la Coral Lucentina, con más de 40 voces unidas mediante un itinerario por sonidos espirituales, blues y soul.