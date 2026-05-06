Andalucía aprueba el plan estratégico del flamenco para protegerlo e impulsarlo en el mundo

El flamenco abre una nueva etapa en Andalucía con la aprobación de una hoja de ruta destinada a protegerlo, difundirlo y reforzar su presencia dentro y fuera de la comunidad. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan General Estratégico del Flamenco en Andalucía, un documento que tendrá una vigencia de seis años y que podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de cuatro anualidades. El plan nace con una dotación de más de 39 millones de euros, ampliables hasta 42 millones.

El nuevo plan se enmarca en lo recogido por la Ley Andaluza del Flamenco, que reconoce esta expresión artística - declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010- como parte esencial del patrimonio cultural de la comunidad. Según ha informado el Gobierno andaluz, este plan se convierte en el instrumento básico para ordenar los recursos destinados al flamenco, así como para reforzar su protección, conservación, difusión e internacionalización.

Un plan elaborado con el sector flamenco

El documento nace tras un diagnóstico del sector en el que han participado 237 agentes vinculados al flamenco. El proceso se organizó a través de ocho paneles provinciales, uno por cada provincia andaluza, con presencia de peñas flamencas, artistas, profesores, representantes institucionales y expertos. También se celebró un panel virtual específico sobre la internacionalización del flamenco.

De este trabajo se recopilaron 630 propuestas, que posteriormente fueron analizadas y agrupadas en necesidades del sector, objetivos estratégicos, líneas de actuación, programas y medidas concretas. El texto también ha incorporado aportaciones realizadas durante las fases de audiencia e información pública por distintas consejerías de la Junta, administraciones públicas y entidades interesadas.

El guitarrista Javier Muñoz 'El Tomate' durante una actuación en la Posada del Potro de Córdoba, en una imagen de archivo. / Francisco González

Protección, educación y oportunidades económicas

Entre los principales objetivos del Plan General Estratégico del Flamenco en Andalucía se encuentra garantizar la protección del flamenco como patrimonio cultural, impulsar su investigación y conservación, y reforzar su presencia dentro de las políticas públicas culturales.

El plan también apuesta por una gobernanza participativa, con colaboración entre administraciones, artistas, asociaciones, peñas flamencas y empresas del sector. Además, plantea avanzar en la profesionalización del flamenco, reforzar su integración en el sistema educativo público y potenciarlo como motor de desarrollo económico y cultural.

En este sentido, la Junta vincula el futuro del flamenco no solo a los escenarios, sino también a sectores como la moda flamenca, la artesanía, el emprendimiento cultural y la proyección internacional. La intención es consolidar el flamenco como un arte vivo y como una actividad capaz de generar oportunidades en Andalucía, también en provincias con una fuerte tradición cultural como Córdoba.

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El texto completo del plan estará disponible en la web de la Consejería de Cultura y Deporte y en el portal de la Junta de Andalucía. Para el tejido flamenco cordobés, desde artistas hasta peñas y escuelas, este nuevo marco abre una etapa clave para participar en la defensa, transmisión y crecimiento de un patrimonio que forma parte de la identidad andaluza.