Rafael Ramón Guerrero, Francisco Gálvez, Natalia Moreno y Diego Vaya pasarán por Córdoba del 5 al 20 de mayo

El Centro Andaluz de las Letras ha organizado cuatro actividades literarias en Córdoba para este mes de mayo que abordarán temáticas variadas ligadas a la filosofía, la poesía y la narrativa. Los encuentros tendrán lugar los días 5, 6, 13 y 20 de mayo en la Biblioteca Grupo Cántico.

Rafael Ramón Guerrero. / CÓRDOBA

Según informa el CAL en un comunicado, la filosofía protagonizará la primera cita del mes con el catedrático de Filosofía Medieval y Árabe Rafael Ramón Guerrero en torno a su último libro Averroes. Introducción a su pensamiento (Editorial Almuzara). En su libro este especialista de la filosofía medieval desvela las claves del pensamiento del filósofo cordobés, quien a pesar de no ser muy valorado por sus contemporáneos, que lo condenaron al destierro, está considerado uno de los intelectuales más reconocidos en el pensamiento andalusí y universal, e incluso uno de los creadores del concepto de la Europa moderna. La actividad forma parte del ciclo Pensar en compañía y está prevista el 5 de mayo a las 19.30 horas.

El poeta cordobés Francisco Gálvez reunirá un granado número de escritores y amigos con motivo del 25 aniversario de su obra El hilo roto: poemas en el contestador automático (Editorial Pre-Textos), una de las obras más destacadas de su trayectoria. Con él estarán comentando el libro Pedro Ruiz Pérez, María de los Ángeles Hermosilla, Pablo García Casado y Bernd Dietz, mientras que leerán poemas Fátima Ramos, Ana Carmen Roldán, María Pizarro, Lola Gallego, Pilar Sanabria, Isadora Santos y Manuel Ángel Jiménez. El acto, que tendrá lugar el 6 de mayo a las 19.30 horas, contará con la música del guitarrista Juan Pablo Luna.

El 13 de mayo a las 19.00 horas, la cineasta Natalia Moreno visitará la ciudad a propósito de su novela Madonna no nació en Wisconsin (Editorial Galaxia Gutenberg), en conversación con la poeta Victoria García. Moreno, formada en dramaturgia y con proyectos cinematográficos reconocidos con el Goya o el Forqué, ha publicado su primera obra narrativa, una historia tejida con memorias, heridas y reinvención.

Diego Vaya. / Lidia M. Márquez

La programación de mayo se cerrará el día 20 a las 19.30 horas de la mano de Diego Vaya, autor de Al final de las voces (Fundación Lara), que dialogará con el poeta cordobés Pablo García Casado. En su libro, el autor recrea una atmósfera opresiva y combina los planos narrativos del presente y el pasado en torno a la desaparición de una joven estudiante de periodismo en los años setenta.

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La Biblioteca Pública Grupo Cántico acogerá todas las actividades del Centro, con entrada libre hasta completar aforo. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.