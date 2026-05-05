El cordobés Paco Montalvo une la leyenda del Stradivarius con el alma del violín flamenco de la mano de David Brewer

Coincidiendo con el inicio de su gira internacional, inaugurada esta temporada en Nueva York, Paco Montalvo suma un respaldo de gran relevancia en el mundo del arte. David Brewer, director de Rare Violins of New York y una de las máximas autoridades internacionales en instrumentos históricos de cuerda, ha puesto a disposición del artista algunos de los violines más exclusivos del mundo. En esta primera fase, Montalvo contará con dos Stradivarius de su Periodo Dorado (1710–1720), que se suman a su Nicolò Amati del siglo XVII. “Escuché a un violinista que no solo interpreta, sino que canta a través de su instrumento. Alguien capaz de dialogar con más de 300 años de historia en cada nota”, afirmó Brewer. “Por eso hemos decidido apoyar su carrera”.

Con más de 30 años de experiencia, Brewer es referente en autentificación, tasación y certificación de instrumentos para solistas de primer nivel, coleccionistas e instituciones internacionales. Su criterio puede influir en el valor de un instrumento en cifras millonarias. El acuerdo permitirá a Montalvo acceder a instrumentos de primer nivel mundial en conciertos clave, eligiendo en cada ocasión el violín que mejor se adapte al repertorio, entre piezas de Stradivari, Amati o Guarneri del Gesù. “En algunos casos el apoyo será económico; en otros, facilitar el acceso a instrumentos excepcionales. Es esencial para competir al máximo nivel internacional”, explica Brewer.

Zahar Bron y Paco Montalvo. / CÓRDOBA

Presentación en Madrid

La colaboración se estrenó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde Montalvo completó su formación. En un acto íntimo organizado por su director artístico, Juan Mendoza, el violinista fue recibido con emoción por su maestro Zakhar Bron, una de las figuras más influyentes de la pedagogía del violín a nivel mundial. Durante este encuentro, el artista interpretó por primera vez en Madrid los dos Stradivarius recientemente llegados a España. En esta primera fase, Rare Violins of New York ha gestionado el préstamo de dos Stradivarius pertenecientes a su “Periodo Dorado” (1710–1720), llegados a Madrid en las últimas horas. Montalvo los interpretó por primera vez en un encuentro exclusivo celebrado en la institución.

Próximas citas de la gira

La gira internacional de Paco Montalvo continuará en las próximas semanas por algunos de los auditorios más destacados de España, antes de su proyección internacional hasta noviembre, con parada en Londres. El próximo 10 de mayo, tocará en el Palacio de la Ópera de A Coruña y el 16 de mayo, en el Teatro Gayarre de Pamplona.