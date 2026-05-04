Festival en octubre
Siloé, Juan Magan y Las Guerreras K-Pop, en el cartel del Slow Music de Pozoblanco 2026
La nueva edición del Slow Music Festival se celebrará en octubre de 2026 en la plaza de toros, presentando cambios de ubicación y artistas destacados.
El festival Slow Music regresará a Pozoblanco en 2026 tras dos años de parón, y lo hará con importantes novedades, entre ellas un cambio de ubicación. El evento se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre en la plaza de toros del municipio.
El cartel de esta edición estará encabezado por Siloé y Juan Magán, dos nombres destacados pensados para atraer al público general. Por otro lado, el espectáculo Las Guerreras K Pop completará la programación con una propuesta dirigida a un público familiar e infantil, inspirada en el fenómeno global del K-pop.
El festival ha sido presentado este lunes por el alcalde, Santiago Cabello, junto al representante de Doble A, Pablo Lozano.
La entradas, a partir del 6 de mayo
Siloé, la banda vallisoletana, formada en 2016, lanza esta semana su nuevo disco Terrorismo emocional. Además, continúa consolidando su presencia en el panorama nacional con actuaciones en festivales como Interestellar (Sevilla), Oleosónica Jaén Music Fest, Festival de les Arts (Valencia), Stone Music (Mérida) o Granada Sound. De cara a 2027, el grupo ya tiene previstos dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Madrid.
Por su parte, Juan Magán sigue siendo uno de los nombres más reconocidos de la música comercial española, con una amplia trayectoria como productor, DJ y cantante. Las entradas para todos los espectáculos estarán disponibles a partir del miércoles 6 de mayo.
Un festival impulsado por el Ayuntamiento desde 2017
El Slow Music es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Pozoblanco que nació en 2017 bajo la dirección de Eduardo Lucena. Desde entonces, el festival ha tenido un carácter intermitente. Su última edición tuvo lugar en 2023 con la actuación de Quevedo. En 2024 se suspendió el concierto previsto de Ricky Martin, y en 2025 no se celebraron eventos asociados al ciclo.
Respecto a su ubicación, el festival ha ido cambiando con el tiempo: comenzó en el campo de golf, posteriormente se trasladó a la Ciudad Deportiva y, en esta nueva etapa, se instalará en la plaza de toros, acercándose aún más al centro urbano.
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