Siete bandas locales se suman a ‘60 años de rock and roll en Cabra’ para homenajear a Fernando Roldán

Con el lema 60 años de rock and roll en Cabra, se presenta el concierto homenaje que el sábado 9 de mayo tendrá lugar en el Centro Filarmónico Egabrense en memoria de Fernando Roldán, empresario, hostelero y músico fallecido recientemente y considerado uno de los grandes impulsores del rock en la localidad.

El homenaje ha dado a conocer este lunes en el Ayuntamiento de Cabra, donde la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, ha destacado que la cita gira en torno a “la música de Cabra y a los 60 años del rock en la ciudad, cuyo precursor indiscutible fue Fernando Roldán”, subrayando además que este reconocimiento pone en valor “a una figura que contribuyó a hacer de Cabra un lugar más plural, avanzado y con una oferta cultural pionera en su época”.

En esta línea, ha afirmado que para el Ayuntamiento “es un honor” sumarse a este homenaje por la huella dejada por Roldán, e invitó a la ciudadanía a participar en una jornada que se prolongará durante siete horas “para disfrutar del rock, de la música local y compartir el recuerdo de una persona imborrable”.

La familia agradece el respaldo institucional y del mundo de la música

Por su parte, Teba Roldán Juez, hija del homenajeado, agradeció el respaldo institucional y del ámbito musical, y recordó que su padre fue “pionero no solo en la música, sino también en la cultura y en la hostelería”, por lo que este acto “tiene un significado muy especial para la familia”.

Asimismo, repasó su trayectoria como impulsor de espacios emblemáticos y como músico en activo hasta sus últimos años, señalando que “merecía un gran homenaje” y destacó la implicación de las bandas participantes, que “han trabajado con mucha ilusión para que el concierto sea histórico”.

El cartel reunirá a siete formaciones representativas de distintas etapas del rock en Cabra como son Destino Esquivo, Bandidos del Swing, Curro y Los Bandoleros, María Respirando, Los Rodrigos, Encore y Soto Eslava.

Curro Guardeño de Curro y Los Bandoleros, ha señalado que será “un honor” formar parte de este encuentro y reunir a grupos con amplia trayectoria en la ciudad, mientras que José Salgado, de Encore, ha resaltado que para las nuevas generaciones supone “una oportunidad única” compartir escenario con bandas históricas del panorama local.

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El concierto, con entrada libre, se desarrollará entre las 13.00 y las 20.00 horas y se concibe como una jornada de convivencia musical intergeneracional en torno a la figura de Fernando Roldán.