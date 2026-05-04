De Pepe y Vizio a Cosita Wena... estos son los grupos y artistas que actuarán en el Concierto Joven 2026 en Priego de Córdoba

Pepe y Vizio, Cosita Wena, Les Castizos, KLdelaisa & JoseBermu y DJ Rojano, conforman el cartel del Concierto Joven 2026 previsto para el próximo 26 de junio en el parque multiuosos Niceto Alcalá-Zamora y Torres de Priego.

Enmarcado en la programación de Mascarán, agenda anual de festivales, se trata de una propuesta, “dirigida especialmente para los jóvenes, pero abierta a todo el público, con el objetivo de ofrecer una gran noche de música en directo, de convivencia y de buen ambiente”, como así indicaba en su presentación el concejal de Juventud del Consistorio prieguense, Jorge González.

Un evento que como así destacaba el edil, “no solo está dirigido a la gente de nuestro pueblo, sino a toda la comarca y toda la provincia, reforzando nuestro municipio como un referente a nivel de ocio durante este verano”.

En relación a los artistas que conforman el cartel, que González definía como, “de primer nivel”, está encabezado por Pepe y Vizio, un dúo andaluz formado por Pepe Sánchez Vera y Vicente Pérez Vicio, que se ha consolidado gracias a su estilo propio como uno de los referentes actuales a nivel de flamenco, con ritmos también urbanos.

Pepe y Vizio. / CÓRDOBA

En cuanto a los cordobeses Cosita Wena, el edil reconocía que es un grupo “muy querido aquí en Priego”, siendo en estos momentos un proyecto musical muy atractivo y que está cosechando un gran éxito en Madrid, mientras que el dúo malagueño Les Castizos, formado por Víctor Rodán y Faly Sotomayor, están más orientados a un público con más de 30 años.

Colaboración de Malvaloca Project

Completan el cartel los prieguenses KLdelaIsa & JoseBermu, formación integrada por José Bermúdez y Quique Jiménez, y DJ Rojano, que como matizaba el edil, se encargará de pinchar entre actuación y actuación, así como en las horas iniciales y en cierre.

En cuanto al promotor, González destacaba que el concierto cuenta colaboración de Malvaloca Project lo que, para el edil, “es una gran garantía contar con un promotor de primer nivel que está trabajando muchísimo para que este concierto salga bien de la mano con el ayuntamiento”.

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Por otra parte, y en relación a las entradas, ya disponibles en la web de Malvaloca Project, González destacaba que hay cuatro tramos según el precio, dependiendo de la fecha de adquisición, variando de los 15 a los 35 euros en los días previos o el mismo día del concierto si queda alguna disponible. De ahí que el edil recomendaba que se adquieran los antes posible, “para aprovechar esta ventaja de precios”, añadiendo que, "desde el Ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo para que sean precios asequibles para que los jóvenes llenen nuestro recinto y pueda ser accesible prácticamente a cualquiera gracias a unos precios que más bajos de lo que costaría cualquier concierto de estos artistas”.