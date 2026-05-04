Medina Azahara presenta en Córdoba su libro de imágenes sobre la gira de despedida este martes

En el año en el que los integrantes de Medina Azahara andan inmersos en la gira de despedida Todo tiene su fin, la banda cordobesa referente del rock andaluz ha publicado el libro oficial Medina Azahara en imágenes. Hasta la última nota, una obra realizada por su fotógrafa Carmen Molina en colaboración directa con los músicos. El volumen ofrece un recorrido visual por los conciertos de esta gira histórica, tanto dentro como fuera del escenario, documentando el tramo final de casi cincuenta años de trayectoria de una de las formaciones más representativas del rock andaluz. Este martes 5 de mayo, Manolo Martínez, Paco Ventura, Manuel Ibáñez y Carmen Molina presentarán el libro y sus seguidores podrán acudir para que se lo firmen. Será a las 20.30 horas en el Espacio Creativo La Colmena, en la Cañada Real Mestas 1 de Córdoba.

La publicación reúne más de 250 fotografías inéditas, realizadas por Carmen Molina, que capturan la intensidad del directo, la intimidad del backstage y la conexión con el público en esta etapa definitiva. El libro incluye además la biografía oficial actualizada, un apartado dedicado a sus seguidores y diversos contenidos que completan este testimonio gráfico de la despedida.

Según Carmen Molina, especializada en fotografía de música en directo, este libro es especial para ella porque aunque es madrileña, comparte con la banda las raíces andaluzas. "Me atrae de ellos esa parte de raíces y también su imagen genuina, que ha sabido resistirse a las modas, esa honestidad con el público que a mí me parece tan valiosa". Como fotógrafa oficial, ha tenido acceso privilegiado, lo que le ha permitido "fotografiar lo que ocurre detrás del escenario en una gira con muchos momentos emocionantes".

Testigo de la banda desde hace más de una década

Carmen Molina acompaña profesionalmente a la banda desde 2015, aunque su relación con el grupo se remonta a años anteriores. Ella es autora de la biografía oficial de Medina Azahara, Medina Azahara. De Córdoba al mundo, así como de Confesiones de un roquero andaluz, dedicada a Manuel Martínez, cantante de la formación. Esta trayectoria compartida aporta al libro una perspectiva íntima y especial, construida desde la cercanía y el conocimiento directo de la banda. No solo ha fotografiado a los músicos, también al público, que se ha volcado con ellos en los conciertos. "Prueba de ello es la fotografía de la plaza mayor de Salamanca, con 15.000 personas". Entre las citas retradas en una docena de ciudades, figura uno de los conciertos de Medina Azahara en el teatro de La Axerquía y "uno que fue muy entrañable", según la fotógrafa, en Palma de Mallorca, "porque fue el primero después de suspender la gira por un problema de salud".

Carmen Molina es fotógrafa y autora especializada en fotografía musical y documental. Desde 2005, ha trabajado junto a algunas de las formaciones más relevantes del panorama musical español. Es autora de títulos como Mägo de Oz en imágenes, así como de las biografías oficiales de Medina Azahara y de su cantante Manuel Martínez. Su obra Madrid en pausa forma parte de fondos institucionales como la Fototeca de la Comunidad de Madrid y el Museo Reina Sofía.

Medina Azahara en imágenes. Hasta la última nota no es solo un libro de fotografías: es el testimonio visual definitivo de la despedida de una banda que ha marcado a varias generaciones y que pone punto final a su historia sobre los escenarios con la gira Todo tiene su fin.